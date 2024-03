Balík pro Marchessaulta? Na smlouvu si klidně počká, říká agent

Jonathan Marchessault si vybral obzvlášť vhodný čas na nejlepší sezónu své jedenáctileté kariéry. Ve Vegas hraje v poslední sezóně šestileté smlouvy na 30 milionů dolarů, takže Golden Knights budou muset po sezóně učinit zásadní rozhodnutí. A na útočníka čeká balík peněz.

Marchessaultův agent Pat Brisson řekl, že už proběhlo několik rozhovorů s vedením Rytířů, ale nečeká, že by se něco stalo dříve než po sezóně. Pokud Vegas s 33letým Marchessaultem neprodlouží smlouvu, bude po zahájení trhu 1. července jedním z nejatraktivnějších volných hráčů.

Do ročníku vstoupil poté, co získal Conn Smythe Trophy, která se uděluje nejužitečnějšímu hráči play off, a dovedl Vegas k prvnímu Stanley Cupu.

"Je v pořádku, že čeká," řekl Brisson. "Samozřejmě byste byli raději, kdyby se dohoda uzavřela. Ve Vegas je od jeho založení před sedmi lety. Líbí se mu tam, produkuje, loni vyhrál pohár, získal Conn Smythe. Letos má zatraceně dobrou sezonu. Jeho produkce neklesá."

Brisson nechtěl mluvit o tom, o jaké podmínky s Marchessaultem usilují, a generální manažer Rytířů Kelly McCrimmon se také nechtěl pouštět do podrobností.

"V této fázi základní části všichni pracujeme na tom, abychom našemu klubu pomohli kvalifikovat se do play off," uvedl McCrimmon. "Stav hráčských smluv nebudeme komentovat, protože se nadále soustředíme na hokej."

A velkou součástí je pávě Marchessault, který v minulosti dvakrát dosáhl na metu 30 gólů, naposledy před dvěma lety. V minulé sezóně jich měl na kontě 28, té současné už je na čísle 38.

"Prostě nechybuje," smekl trenér Bruce Cassidy. "V šancích se příliš často nemýlí. Důsledně se dostává do dobrých pozic. Je to prostě střelec, jinak pro to nemám vysvětlení. Může to být tím, že získal sebevědomí z loňského play-off a na tom staví."

Co bude s Marchessaultem dál, se teprve uvidí. Stal se prvním hráčem v historii klubu, který odehrál 500 zápasů, a je také na čele historické tabulky střelců (188), asistencí (220) a bodů (408).

"Vegas je pro něj skvělým místem," dodal Brisson. "Od začátku to byl oboustranně výhodný vztah. Jeho největším přáním je určitě něco vyřešit s Golden Knights."

