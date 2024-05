Nemocná duše a alkohol mu ničily život. Vejmelkův parťák se léčil, zářil a bere trofej

Trpěl depresemi i úzkostí. A neměl ponětí, odkud se duši stravující stavy berou. Zaháněl je pitím. S Connorem Ingramem to před pár lety nevypadalo vůbec dobře. Nediagnostikovaná nemoc mu bořila osobní život i sny o parádní kariéře. V roce 2021 udělal kanadský gólman klíčové rozhodnutí. Došlo mu, že sám si nepomůže. A svěřil se do péče odborníků, vstoupil do asistenčního program NHL a její hráčské asociace NHLPA. Zachránilo mu to mnohé.

Obsedantně kompulzivní porucha.

Tak zněla diagnóza.

Ingram se potýkal se záludným onemocněním, které se může projevovat širokou škálou příznaků. Včetně zmíněných depresí.

Díky pomoci expertů se mu povedlo své "démony" zkrotit.

Vrátil se k hokeji a v této sezoně, coby konkurent českého reprezentanta Karla Vejmelky (s nímž je velký kamarád a obvykle vedle něj sedává na tripech), zažil průlomovou sezonu.

Bez přehánění, vždyť se o něm ještě měsíc, dva zpátky mluvilo jako o jednom z adeptů na zisk Vezina Trophy.

Nakonec získává jinou trofej - tu za oddanost hokeji, pojmenovanou po tragicky zesnulém fovardovi minnesotských North Stars. Navazuje tak na Krise Letanga.

"Účast v asistenčním programu pro mě znamenala restart. Nabídla mi nový začátek. Nešel jsem do toho kvůli cenám, ale protože jsem chtěl změnit svůj život," přibližuje svou motivaci.

Dalšími nominovanými byli Oliver Kylington, obránce Calgary Flames, co kvůli duševnímu zdraví nehrál rok a půl, a Frederik Andersen. Jednička Hurikánů z Caroliny se impozantně vrátila po krevní sraženině.

Ingram se opakovaně nechal slyšet, že mu život to správných kolejí vrátili právě terapeuti. Veřejně mluvil o jejich přínosu, o tom, že sezení mají smysl. Povzbudil mnohé.

"Říkal jsem si, že bych mohl udělat dobrou věc a šířit osvětu. Bavím se s lidmi o tom, jak jsou terapie prospěšné, sdílím s nimi své zkušenosti, stejně jako s dětmi," říká.

A co sportovní stránka? Ročník 2023/24 pro něj skončil osobním rekordem v počtu odchytaných mačů (50), měl úspěšnost 90,7 procenta, zapsal 17 výher.

Stal se jedničkou Kojotů. A měl by jí být i po přestěhování do Utahu. Ostatně tamní média nyní s gustem informují o jeho vítězství v hlasování o Bill Masterton Trophy.

Ingram se do nové lokace těší.

"Nebudu vám lhát. Salt Lake City se mi opravdu líbí. Každý rok jsem se tam před sezonou zastavoval. Arizona mi bude chybět, ale myslím, že když už se člověk stěhuje, je to dobré místo.“

