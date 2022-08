Barvy Hokeje: Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu pomáhá s rozvojem hráčů v Africe

Blog Barvy Hokeje založil Wlliam Douglas v roce 2012, aby více přiblížil hráče s odlišnou barvou pleti. Už více než tři roky spolupracuje s NHL a díky poodkrytí několika zajímavých příběhů, získal velké publikum. Poslední díl věnuje muži jménem Johnny Oduya, jehož pouť ho zavedla až do východoafrické Keni.

Oduya se narodil, žil a vyrůstal ve Švédsku. Později se ovšem probojoval do nejslavnější hokejové ligy světa a v dresu Blackhawks dokázal ukořistit dva Stanleyovi prsteny.

Další velký úspěch potkal švédského obránce s africkými kořeny v ruské Soči, kde získal stříbrnou olympijskou medaili.

Postupem času se začal Oduya vydávat zpátky do rodné země svého otce – Keni. Ať už kvůli podnikání, hokeji nebo historií své rodiny. „Hned poprvé jsem ucítil, že jsem součástí. Bylo to tak přirozené, i přestože jsem tu většinu života nebyl,“ vnímal auru domoviny svých předků.

Keňu si bývalý obránce Jestřábů oblíbil a místní i komunita ho přijala velmi dobře. Později se vracel, aby trávil čas s Ledními Lvi, jediným organizovaným hokejovým mužstvem v Keni.

Návštěvy také souvisely s propagací značky oblečení s názvem Atunya. V jazyce jednoho z původních kmenů to totiž znamená lev. Hokej v Keni si ho zvolil jako výchozí bod pro jejich image a zároveň podporuje charitativní úsilí kvůli rodným vazbám k zemi.

Atunya ve Stockholmu hostila výstavu fotografií a dokument o rozvoji ledního sportu právě ve východoafrické zemi. Výtěžek z akce putoval právě na keňský hokej. „Tohle je důvod, proč to děláme a chceme uspět. Není to kvůli prodeji oblečení. Je to mnohem víc,“ komentoval čtyřicetiletý Švéd propagaci své značky na sportovní oblečení.

Klub Ice Lions poprvé upoutal pozornost světa v roce 2018, kdy byl pozván do Kanady. Lions zde odehráli své první zápasy, a dokonce se na ledě objevili jména jako Sidney Crosby nebo Nathan MacKinnon.

Po poslední návštěvě byl Oduya nadšený. Podíval se totiž na místní mládež. „Je to skvělé. Mají vášeň, elán, ochotu blokovat střely a dělají všechny bláznivé věci, které si přejete, aby děti dělaly.“

Lední hokej v Keni je samozřejmě hodně pozadu za moderním pojetím hry. I na maličkostech ale záleží.

