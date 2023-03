Bertuzzi se uvedl v Bostonu asistencí. Larkin odchod kamaráda oplakal

Generální manažer Detroitu Steve Yzerman si na nedostatek práce v posledních dnech rozhodně stěžovat nemohl. Čile obchodoval a podepisoval nové smlouvy. Fakt, že úspěšně uzavřel nový osmiletý kontrakt s kapitánem Dylanem Larkinem, mu trochu uvolnil ruce. A přišel zejména pro Larkina hodně nečekaný trejd, jehož součástí byl jeho nejlepší kamarád Tyler Bertuzzi.

Bertuzzimu, který celou dosavadní kariéru spojil s Detroitem, končí po sezoně smlouva, a tak bylo jeho jméno spojováno s možnou výměnou. Tedy s něčím, co si naopak jeho kamarád Dylan Larkin nechtěl připustit. NHL je ovšem tvrdé kolbiště, v němž obchod mezi organizacemi může být právě tím, co rozhoduje mezi úspěchem a neúspěchem. A tak se Bertuzzi stěhoval, navzdory veřejně známému přání kapitána.

Novým působištěm osmadvacetiletého tvrďáka se stal Boston. Ten za něho obětoval podmíněnou volbu v prvním kole draftu 2024 (nesmí být TOP 10) a volbu ve čtvrtém kole draftu 2025. Pro obě strany celkem výhodný obchod. Detroit investuje dál do budoucnosti, Boston do současnosti. Do bojů o Stanley Cup získal hráče, co umí střílet góly, umí šance tvořit a nebojí se hodně tvrdé hry, která bude v play-off potřeba.

„Tušil jsem, že se něco stane. Jen jsem nevěděl, kdy se tak stane a kam to bude,“ usmíval se Bertuzzi v rozhovoru s novináři po přesunu do nového působiště. „A jsem hodně šťastný, že je to zrovna sem,“ neskrýval radost. Možností totiž bylo více, a když už se má hráč stěhovat, vždy mnohem raději jde do míst, kde má možnost bojovat o nejcennější hokejový grál.

Není přitom pochyb, že Bruins jsou hlavním aspirantem na Stanley Cup.

„Za tuhle příležitost jsem ohromně vděčný. Už delší čas jsem tušil, že budu vyměněn, ale vůbec jsem netušil, kam by to mělo být. Že je to sem, za to jsem moc rád,“ zopakoval Bertuzzi, který se už v novém dresu představil i v ostrém utkání. V sobotu pomohl při svém debutu jednou asistencí k výhře nad Rangers, což bylo už desáté vítězství Bostonu v řadě.

Zatímco u Bertuzziho panuje spokojenost, o více než tisíc kilometrů dál v Detroitu jsou pocity u jeho kamaráda Larkina rozpačité. Na jednu stranu má radost z nové osmileté smlouvy na bezmála 70 milionů dolarů, na stranu druhou má k dobré náladě daleko. Nejen, že přišel o nejlepšího kamaráda, ale celkově byli Red Wings oslabeni, když odešli také Filip Hronek či Oskar Sundqvist.

„Pozice, ve které se teď náš tým nachází, docela bolí,“ neskrýval rozladění. Hlavně odchod Bertuzziho jej zasáhl. A to natolik, že se během tiskové konference neudržel a v očích se mu objevily slzy. „Byl to jeden z mých nejlepších kamarádů. Ta výměna mě překvapila,“ přiznal.

„Posledních 24 hodin bylo asi nejtěžších, co jsem z obchodního hlediska v hokeji zažil. Po podpisu smlouvy jsem byl nadšený, šťastný. Včera jsem o tom s Tylerem mluvil a ten byl z toho taky nadšený. Pak jsem ho viděl ráno a byl naopak překvapený, že odchází. A já byl překvapený taky,“ vyprávěl, že s Bertuzzim prožíval nejen radost po podpisu vlastní smlouvy, ale i smutek po oznámení, že se jeho kamarád stěhuje do Bostonu.

Takový ale profesionální sport je. U zámořských profesionálních soutěží to platí dvojnásob. Hráči se nestávají jen ikonami nebo legendami svých týmů, ale jsou mnohdy také lukrativním zbožím, se kterým se čile obchoduje. A v NHL se vždy obchodovat bude.

Prozatím se cesty Dylana Larkina a Tylera Bertuzziho rozdělily. Ale kdo ví? Třeba si kapitán Red Wings "vymodlí" návrat svého kamaráda zpátky do týmu. Ostatně, Bertuzzi bude po sezoně volným hráčem a bude si moci vybírat, kam jeho kroky povedou. A pokud by se Detroit ozval s nabídkou, může se zase hodně rychle do Michiganu vrátit.

