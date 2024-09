Preview: Crosbyho show pokračuje. Pens doufají, že se pauza bez play-off neprotáhne

Dva roky za sebou se Pittsburgh nedostal do play-off. Ani v jednom případě to nebyla úplně tragická sezona, v obou letech šlo o velmi těsné nepostupy. To Sidney Crosby, totální ikona klubu, těžce nesl. I tak ale podepsal nový kontrakt. Pens tak doufají, že se nenaplní smutný hattrick.

V letech 2016 a 2017 se v Pittsburghu slavil Stanley Cup, od té doby je to spíše slabší. Vysoce ambiciózní tým by ještě jednou rád zaútočil na titul, než začne roky odkládaná přestavba.

Jasně, když máte v týmu Sidneyho Crosbyho, Krise Letanga a Jevgenije Malkina (a k tomu přivedete Erika Karlssona), jen těžko budete mít menší ambice. Stále ještě nový šéf Kyle Dubas ale pomalu připravuje tým na omlazení, což se ukázalo hlavně v posledních měsících.

Útok utrpěl

Odešel totiž Jake Guentzel, v posledních letech dvorní křídlo Sidneyho Crosbyho a jeden z nejlepších střelců v lize, a také Reilly Smith. Na první pohled žádné superhvězdy, ale zároveň nesmírně platní borci, kteří jsou v lize dlouhodobě žádaní.

Není pochyb o tom, že je útok Pens o dost slabší. Kdo by měl tedy převzít otěže? Kromě stálic, kam se kromě zmíněných řadí také Bryan Rust a Rickard Rakell, se bude hodně čekat od Michaela Buntinga, jenž přišel za Guentzela, a také od Kevina Hayese.

Ten byl v poslední době spíše průměrným útočníkem. St. Louis nemělo problém se ho zbavit. Dubas ale vzpomíná na jeho zkušenost s Metropolitní divizí, roky působil v New Yorku a Philadelphii. Jeho výkony mají ale spíše sestupnou tendenci, takže se uvidí, jak moc se tímto tahem Pens (ne)přepočítali.

Nenápadnou posilou by měl být Cody Glass, Blake Lizotte nebo Anthony Beauvillier. Tihle všichni jsou velmi zkušení a měli by rozšířit hlavně třetí a čtvrtý útok.

Velkým tématem byl příchod Rutgera McGroartyho, který si doslova vydupal přestup z Winnipegu. Talent v něm jistě dřímá, nicméně teď na něj bude velký tlak. Pokud ho zvládne, mohl by být jedním z největších témat Penguins.

Obrana? Zkušená, nebo stará?

Obrana, to bude oříšek. Prošla proměnou, jistě. Ale k lepšímu? Uvidí se. A taky záleží na tom, jak se na to kdo bude dívat. Stará, nebo zkušená. Z šestice beků, kteří by na první pohled měli mít místo jasné, je s 28 lety nejmladší Sebastian Aho. Karlsson, Letang i Matt Grzelcyk jsou třicátníci, Ryan Graves a Marcus Pettersson k tomu míří.

Fanoušci nejsou nadšení ani z dvojice gólmanů. Tristan Jarry a Alex Nedeljkovic, to je dvojice náchylná na zranění i na výkyvy formy. A to si Pens nemůžou dovolit.

Očekávání redaktora

Play-off vyjde. Penguins budou vítězit zkušeností, navíc Sidney Crosby byl ujištěn, že hlavní je teď vyhrávat. Dá se tak čekat, že pokud se nebude tolik dařit, mohl by Dubas zamíchat sestavou.

