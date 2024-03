Blackhawks loupili ve Philadelphii! Colorado přehrálo Nashville. Šedesát gólů pro Matthewse

Útočník Toronta Auston Matthews se dneska v noci dostal na metu šedesáti vstřelených gólů a pomohl svému týmu k výhře na ledě Buffala. Dneska se toho v noci stalo opravdu hodně, největším překvapením je nejspíše výhra Chicaga na ledě Philadelphie.

FLORIDA PANTHERS - DETROIT RED WINGS

3:2sn. (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0)

Detroit vybojoval bod

Red Wings se v první třetině dostali do vedení, aby se následně zatáhli do obrany a své těsné vedení hlídali. Florida svého soupeře přehrávala a ve třetí části dokázal vývoj duelu otočit. Detroit se nicméně nepoložil a Dylan Larkin v 56. minutě vyrovnal. O vítězi se nakonec muselo rozhodnout až v samostatných nájezdech, které lépe zvládli domácí Panthers.

Branky a nahrávky

53. Barkov (Ekblad, Mikkola), 56. Barkov (Reinhart, Ekman-Larsson), rozh. náj. Reinhart – 11. Fabbri (Perron, Gostisbehere), 56. Larkin (P. Kane, Gostisbehere).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 16 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 65:00

Alex Lyon (DET) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Aleksander Barkov (FLA) – 2+0

2. Aaron Ekblad (FLA) - 0+1

3. Alex Lyon (DET) – 36 zákroků

MINNESOTA WILD - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

1:2pp. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Nula bodů pro Minnesotu

Pravidla NHL hovoří jasně – pokud tým v prodloužení odvolá brankáře a inkasuje do prázdné branky, tedy prohraje, tak z utkání nezíská ani jeden bod. To znamená, že Minnesota, která nechtěla jít do nájezdů a tento risk už jí jednou v této sezoně vyšel, po porážce 1:2 po prodloužení nezískala ani bod a nadále na postupové pozice do play-off ztrácí osm bodů.

Branky a nahrávky

37. Kaprizov (Boldy, Faber) – 54. Amadio (Stephenson, Martinez), 64. Marchessault (W. Karlsson).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 16 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 63:03

Logan Thompson (VGK) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 63:30



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Logan Thompson (VGK) - 32 zákroků

2. Jonathan Marchessault (VGK) - 1+0

3. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+0

EDMONTON OILERS - ANAHEIM DUCKS

6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Jednoduchá práce pro Oilers

Edmonton potvrdil roli velkého favorita a Anaheimu nedal sebemenší šanci na úspěch. Oilers dali už během první třetiny tři góly a položili základu pro vítězství 6:1.

Branky a nahrávky

4. Henrique (Draisaitl, Ekholm), 15. McDavid (Hyman), 17. Ekholm (Carrick, Desharnais), 30. McDavid (Draisaitl, Bouchard), 36. Foegele (Ekholm, Desharnais), 48. Hyman (McDavid, Bouchard) – 56. Killorn (Fowler, Vatrano).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 22 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Calvin Pickard (EDM) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 31 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,8 %, odchytal 59:07



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Mattias Ekholm (EDM) – 1+2

2. Connor McDavid (EDM) – 2+1

3. Vincent Desharnais (EDM) – 0+2

ARIZONA COYOTES - NEW YORK RANGERS

5:8 (0:1, 3:2, 2:5)

Přestřelka pro Rangers

Po první třetině nic nenasvědčovalo divoké přestřelce, která se ale nakonec v Tempe přece jen konala. Domácí hráli uvolněně, tahali však celý zápas za kratší konec. Po úspěšné trenérské výzvě proti gólu na 2:4 Arizona vyrovnala, jenže ve třetí části inkasovala třikrát po sobě. Znovu se sice dostala na kontakt, jenže risk s odvoláním brankáře Vejmelky nevyšel a New York Rangers si upevnili první místo v tabulce NHL ještě dvěma snadnými zásahy do prázdné brány.

Branky a nahrávky

27. Maccelli (McBain, Doan), 32. Keller (Schmaltz), 40. Bjugstad (Schmaltz), 53. Crouse (L. Cooley, Bjugstad), 55. L. Cooley (Välimäki, Maccelli) – 15. Lafrenière (Panarin, R. Lindgren), 22. R. Lindgren (Fox, Lafrenière), 27. Lafrenière (Trocheck, Panarin), 46. Kreider (Roslovic, R. Lindgren), 48. Z. Jones (Lafrenière, Panarin), 50. Goodrow, 58. Panarin (Kakko), 60. Lafrenière (Trocheck, Fox).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 24 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:36

Jonathan Quick (NYR) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Karel Vejmelka (ARI) – 24 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:36



Tři hvězdy utkání

1. Alexis Lafrenière (NYR) - 3+1

2. Artěmij Panarin (NYR) - 1+3

3. Nick Bjugstad (ARI) - 1+1

COLORADO AVALANCHE - NASHVILLE PREDATORS

7:4 (2:3, 3:1, 2:0)

Colorado otočilo duel s Nashvillem

Avalanche dvakrát v zápase prohrávali o dva góly, nakonec ale slaví vysoké vítězství 7:4. Rozhodl o tom především brankář Justus Annunen, který po nástupu do klece ani jednou neinkasoval.

Branky a nahrávky

6. Drouin (MacKinnon, Rantanen), 17. Mittelstadt (MacKinnon, Makar), 26. Lehkonen (Makar, Drouin), 39. Makar (Rantanen, Parise), 40. Trenin, 44. MacKinnon (Manson, Toews), 57. MacKinnon (Rantanen) – 4. Co. Smith (Nyquist, McCarron), 14. Jankowski (Novak), 14. Fabbro (Zucker, Sherwood), 21. Nyquist (Stastney, F. Forsberg).

Statistika

Střely na bránu: 42 – 35 | Přesilová hra: 3/5 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 9 zákroků, 4 OG, úspěšnost 69,2 %, odchytal 20:44

Justus Annunen (COL) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 39:00

Kevin Lankinen (NSH) – 35 zákroků, 6 OG, úspěšnost 85.4 %, odchytal 59:31



Tři hvězdy utkání

1. Cale Makar (COL) - 1+2

2. Nathan MacKinnon (COL) - 2+2

3. Justus Annunen (COL) - 22 zákroků

BUFFALO SABRES - TORONTO MAPLE LEAFS

0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Toronto bylo v Buffalu úspěšné

Maple Leafs dali v každé třetině jeden gól a dokráčeli k vítězství 3:0. Hvězdou utkání byl kromě bezchybného Ilji Samsonova i Auston Matthews, který vstřelil šedesátý gól v sezóně.

Branky a nahrávky

5. Tavares (W. Nylander, Timmins), 23. N. Robertson (Knies), 55. Matthews (Timmins).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 22 | Přesilová hra: 0/6 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 56:48

Ilja Samsonov (TOR) – 34 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:59



Tři hvězdy utkání

1. Ilja Samsonov (TOR) – 34 zákroků

2. Auston Matthews (TOR) 1+0

3. John Tavares (TOR) – 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - PITTSBURGH PENGUINS

4:3sn. (1:0, 0:2, 2:1 - 0:0)

Penguins ztratili dobře rozehraný duel

Když ve 49. minutě zvyšoval vedení Penguins Rickard Rakell na 3:1, tak to vypadalo, že Pittsburgh míří za vítězstvím. Columbus nicméně na tento gól dokázal hned dvakrát odpovědět a duel dostal k samostatným nájezdům. V nich ten rozhodující proměnil Damon Severson.

Branky a nahrávky

8. Olivier (Sillinger), 50. Marčenko (Severson, Werenski), 52. Werenski (J. Gaudreau), rozh. náj. Severson – 34. D. O'Connor (Rust, M. Pettersson), 39. Rust (Crosby, Letang), 49. Rakell (Malkin).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 33 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzļikins (CBJ) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 64:26

Alex Nedeljkovic (PIT) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Zach Werenski (CBJ) - 1+1

2. Damon Severson (CBJ) - 0+1

3. Bryan Rust (PIT) - 1+1

MONTREAL CANADIENS - CAROLINA HURRICANES

0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Poklidná výhra Hurricanes

Carolina byla znovu směrem do defenzívy bezchybná a udržela druhé čisté konto v řadě. Hurricanes vyhráli na ledě Montrealu 3:0.

Branky a nahrávky

30. J. Staal (Teräväinen), 44. S. Aho (Jarvis, Guentzel), 58. Jarvis (Guentzel, S. Aho).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:40

Pjotr Kočetkov (CAR) – 26 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -2 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:41

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26



Tři hvězdy utkání

1. Pjotr Kočetkov (CAR) - 26 zákroků

2. Sebastian Aho (CAR) - 1+1

3. Juraj Slafkovský (MTL) - 0+0

PHILADELPHIA FLYERS - CHICAGO BLACKHAWKS

1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Chicago překvapilo

Blackhawks podali na ledě Flyers velmi dobrý výkon, byli produktivní a dokráčeli k vítězství 5:1. Domácí celek může tahle nečekaná prohra v konečném součtu hodně mrzet.

Branky a nahrávky

21. Foerster (Hathaway) – 3. Reichel (Tinordi, Athanasiou), 17. Kurashev (Bedard, A. Vlasic), 38. N. Foligno (Kurashev, T. Johnson), 50. Joe. Anderson (Reichel), 55. Entwistle (Joe. Anderson, Kaiser).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 21 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Ersson (PHI) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 59:36

Arvid Söderblom (CHI) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Philipp Kurashev (CHI) - 1+1

2. Connor Bedard (CHI) - 0+1

3. Joey Anderson (CHI) - 1+1

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK ISLANDERS

4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Další výhra pro Tampu

Lightning byli proti Islanders hodně aktivní, na branku soupeře vyslali čtyřicet střel a hned čtyřikrát se trefili do černého. V brance Tampy navíc řádil Andrej Vasilevskij, jenž si připsal hned sedmadvacet zákroků.

Branky a nahrávky

15. D. Raddysh (Kučerov, Cirelli), 15. Cirelli (Perbix, Hagel), 41. Stamkos (Lilleberg, Hagel), 58. Cirelli (Kučerov, Hedman) – 3. Palmieri (Pulock, Reilly).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 28 | Přesilová hra: 1/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00

Semjon Varlamov (NYI) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:06



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) - 28 zákroků

2. Anthony Cirelli (TBL) - 2+1

3. Nikita Kučerov (TBL) - 0+2

WINNIPEG JETS - OTTAWA SENATORS

2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Winnipeg znovu neúspěšný

Šňůry, se kterými oba týmy vstupovaly do zápasu, se na konci střetnutí o další utkání protáhly. Zatímco Ottawa po vítězství 3:2 slaví páté vítězství v řadě, Winnipeg padl už pošesté za sebou. Domácím se kvůli tomu vzdálilo druhé místo v Centrální divizi už na šest bodů, jelikož Colorado naopak v noci na neděli dokázalo zapsat vítězství.

Branky a nahrávky

22. Ehlers (Monahan, DeMelo), 50. Scheifele (Connor, Morrissey) – 24. Katchouk (Brännström, Kastelic), 34. Greig (B. Tkachuk, Batherson), 59. B. Tkachuk (Stützle, Sanderson).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 27 | Přesilová hra: 1/5 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:29

Joonas Korpisalo (OTT) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:21



Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) - 24 zákroků

2. Joonas Korpisalo (OTT) - 28 zákroků

3. Brady Tkachuk (OTT) - 1+1

WASHINGTON CAPITALS - BOSTON BRUINS

2:3sn. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Boston bere dva body

Největší střelecká esa se v Capital One Areně tentokrát neprosadila. Capitals po gólech Lindholma a Beechera vyrovnali zásluhou Sgarbossy a Johna Carlsona, jenž absolvoval tisící zápas v NHL. V prodloužení Boston ubránil čtyřminutové oslabení a z nájezdů si odnesl bonusový bod díky rozhodující trefě obránce Shattenkirka.

Branky a nahrávky

22. Sgarbossa (Jensen, Dowd), 35. Carlson (Pacioretty, D. Strome) – 19. H. Lindholm (Zacha, Pastrňák), 23. Beecher, rozh. náj. Shattenkirk.

Statistika

Střely na bránu: 20 – 29 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 65:00

Jeremy Swayman (BOS) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 24:20

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:34

David Pastrńák (BOS) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:50

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:33



Tři hvězdy utkání

1. John Carlson (WSH) - 1+0

2. Hampus Lindholm (BOS) - 1+0

3. Jeremy Swayman (BOS) - 18 zákroků

ST. LOUIS BLUES - SAN JOSE SHARKS

0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Zadina s Ruttou na střelecké listině

Mackenzie Blackwood zavřel svoji branku a pochytal všech pětatřicet střel Blues, které si připsalo hodně nepříjemnou porážku 0:4. Za Sharks se trefili oba čeští hokejisté!

Branky a nahrávky

29. Zadina, 33. Granlund (Zetterlund, Eklund), 38. Kunin, 57. Rutta (Sturm).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Joel Hofer (STL) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 59:18

Mackenzie Blackwood (SJS) – 35 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 1+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:46

Filip Zadina (SJS) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:19



Tři hvězdy utkání

1. Mackenzie Blackwood (SJS) - 36 zákroků

2. Filip Zadina (SJS) - 1+0

3. Mikael Granlund (SJS) - 1+0

CALGARY FLAMES - LOS ANGELES KINGS

4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Výkon Kings byl za očekáváním

Los Angeles neodehrálo vůbec dobré utkání a nakonec prohrálo 2:4. Flames svého soupeře jednoznačně přehráli a udělali pro vítězství více.

Branky a nahrávky

5. Kadri (Kuzmenko, Šarangovič), 12. Pospíšil (Kuzmenko, Kadri), 32. Coleman (R. Andersson, Miromanov), 52. Weegar (Huberdeau, Šarangovič) – 6. Kempe (Doughty, Fiala), 39. Kopitar (Kempe, Fiala).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 18 | Přesilová hra: 3/6 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

David Rittich (LAK) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 59:16

Jacob Markström (CGY) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Pospíšil (CGY) – 1+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 13:29

David Rittich (LAK) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 59:16



Tři hvězdy utkání

1. Nazem Kadri (CGY) - 1+1

2. Blake Coleman (CGY) - 1+0

3. Andrej Kuzmenko (CGY) - 0+2

SEATTLE KRAKEN - DALLAS STARS

0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Čisté konto i pro Dallas

Jake Oettinger pochytal všech sedmnáct střel a udržel čisté konto. Dallas si bez sebemenších problémů připsal v tabulce další dva body.

Branky a nahrávky

39. W. Johnston (Lundkvist, Stankoven), 41. Pavelski (Hintz, Heiskanen), 59. Hintz (W. Johnston, Lindell).

Statistika

Střely na bránu: 17 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 15 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 58:28

Jake Oettinger (DAL) – 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:26



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) - 17 zákroků

2. Joey Daccord (SEA) - 29 zákroků

3. Wyatt Johnston (DAL) - 1+1

Share on Google+