Už zase ti gólmani… Potřebujeme větší pomoc, hlásí trenér Oilers

Když už to vypadalo, že to s gólmany mají pro jednou Edmonton Oilers vyřešené, je zase zle. V neděli byl po dvou třetinách stažen Stuart Skinner, nicméně dostane další šanci. Oilers totiž nemají kde brát.

Skinnera, který v play off nastoupil do všech zápasů, nahradil na začátku třetí třetiny Calvin Pickard. Skinner byl stažen poté, co ve třetím utkání, v němž se Canucks v semifinále Západní konference ujali vedení 2:1, inkasoval čtyři góly z 15 střel. "Potřebujeme více zákroků a větší pomoc," řekl trenér Oilers Kris Knoblauch.

"Uvidíme, co v něm bude v budoucnu," dodal Knoblauch na adresu Skinnera. "Ať už to bude čtvrtý nebo pátý zápas nebo cokoliv jiného. Stu tam půjde znovu a nepochybuji o tom, že zareaguje a bude hrát dobře."

V minulé sezoně se Skinner jako nováček stal brankářskou jedničkou, když vyhrál 29 zápasů a skončil s úspěšností zákroků 91,4 %. V play off už jeho výkony nebyly tak dobré. Skončil s bilancí 5-6 s průměrem 3,68 gólu na zápas a úspěšností zákroků 88,3 %.

Skinner byl navíc během 12 zápasů ve vyřazovací fázi hned čtyřikrát stažen z branky!

Po strašném začátku tohoto ročníku Oilers vyhodili trenéra Jaye Woodcrofta a najali Knoblaucha. Jeho najmutí vedlo k oživení, z něhož těžil také Skinner. V 57 startech vyhrál 36 zápasů a zároveň si připsal průměr 2,62 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,5 %.

Oilers postoupili do druhého kola, když v prvním kole potřetí za sebou porazili Los Angeles Kings. Skinner v této sérii působil velmi jistě, což evokovalo jistou naději.

Ta se ale smazala. I když Canucks v průměru vystřelili proti Oilers 19 střel na zápas, v každém utkání vstřelili více než tři góly. Skinnerovi tak po třetím zápase zůstává průměr 4,63 gólu na zápas a úspěšnost pod osmdesáti procenty.

Kromě Pickarda a Skinnera tu také pořád je Jack Campbell. Tomu to ale nešlo ani v play off na farmě, má za sebou sezonu, kterou by nejradši vymazal z paměti. Oilers nezbývá než věřit, že se vzpamatuje Skinner.

