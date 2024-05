Boston je krok od vyřazení. Zvládneme to, nepochybuju, velí Swayman

Opakuje se scénář z minulého roku, ale naopak. Boston rázem v sérii s Floridou prohrává 1:3, je to blízko vyřazení. Ale ještě stále má šanci, i když prohrál oba své domácí zápasy. Zvládnou Bruins kritickou situaci?

"Tohle je play off," řekl brankář Jeremy Swayman. "Realita je taková, že pojedeme na Floridu, budeme hrát naši hru a zvládneme to. O tomto týmu nepochybuji."

Bruins v minulé sezoně sledovali, jak se Panthers v prvním kole proti nim vzpamatovali ze stavu 1:3 a vyhráli sérii v sedmi zápasech. V prvním kole letošního play off viděli, jak proti nim Toronto vládlo pátý a šestý zápas poté, co vedli 3:1 na zápasy. Stát se prostě může všechno.

"Máme velké sebevědomí a velkou motivaci přivézt sérii zpět do Bostonu, protože naši fanoušci si zaslouží mnohem víc,“ poznamenal ještě Swayman.

Bruins měli totiž ze své hry dobrý pocit, i když padli. První gól vstřelil David Pastrňák, ale zbytek utkání patřil týmu z Floridy.

Boston dokázal vyslat na branku Sergeje Bobrovského jen 18 střel, což je problém, který ho trápí v celé sérii. V prvním zápase, jenž byl jejich jediným vítězstvím v sérii, vyslali 29 střel, ve druhém 15 a ve třetím 17.

"Musíme postupně navyšovat své vedení, na jeden gól se to nehraje dobře," řekl Pastrňák. "Proti týmům, jako jsou oni, nemůžete být jen v obraně, obzvlášť v play off. Nesmíte začít bránit. To není náš styl. V tom se musíme zlepšit."

Dostávají se k dostatečnému počtu střel na Bobrovského?

"Ne," řekl Coyle. "Myslím, že v tomhle směru můžeme rozhodně odvést lepší práci. Zvláště na začátku zápasu, kdy vedeme 2:0, ale měli jsme v první třetině, myslím, jen pět střel. Nechcete to jen nahazovat, střely musí procházet až na gólmana, hodně toho zblokují.“

