Bolí to… Oilers marně hledali slova. Byli jsme tak blízko, litoval kouč

Jen 15 minut po skončení sedmého zápasu finále se v šatně Edmontonu ozývaly oslavné hlasy z vedlejší kabiny. Prázdné pohledy, lesklé oči, Oilers nemohli uvěřit tomu, že to celé končí.

„Je to zničující," hlesl útočník Oilers Zach Hyman. „Procházíte celým rokem, pětadvaceti zápasy v play off a se vším se perete a dostanete se nejblíže, jak můžete. Byli jsme gól od toho, abychom to poslali do prodloužení. Je to srdcervoucí."

Ještě více musel Edmonton bolet fakt, že si vynutil sedmý zápas poté, co prohrál první tři utkání. A pak, když ve třetí třetině prohrával 1:2, vrhl na brankáře Floridy Sergeje Bobrovského všechno, co měl. Nestačilo to.

„Bolí to. Je to bolestivější, ale rozhodně bych nechtěl prohrát ve čtyřech zápasech," řekl trenér Kris Knoblauch. „Líbilo se mi, jak tým reagoval a tlačil. Byli jsme tak blízko… Prohráli jsme s dobrým týmem."

Prohra završila sezónu, v níž Edmonton schytal spoustu ran, jen aby se znovu a znovu zvedal. Účast Oilers ve finále Stanley Cupu, natož v play off, se zdála být v listopadu, kdy se potáceli s bilancí 2-9-1, hodně nepravděpodobná. Ale 12. listopadu byl trenér Jay Woodcroft propuštěn a nahrazen Knoblauchem. Po zbytek sezóny Oilers dosáhli bilance 47-18-5. Tato série zahrnovala osmizápasovou vítěznou sérii a rekordní šňůru 16 vítězství.

Když však měli šanci završit největší comeback v NHL od roku 1942, neuspěli o jeden zápas.

„Prostě houževnatost celé skupiny. Prošli jsme spoustou vzestupů a pádů a dostali se tak blízko," pochválil tým kapitán Oilers Connor McDavid. „Jsem opravdu hrdý, pyšný na to, jak jsme celý rok bojovali.“

V pondělí se dostali za osmičku hned na začátku, když v čase 4:27 první třetiny otevřel skóre útočník Panthers Carter Verhaeghe. Edmonton, stejně jako po celou sezónu, se hned vrátil, když v čase 6:44 vyrovnal Mattias Janmark. Stav 1:1 zůstal až do chvíle, kdy Sam Reinhart v čase 15:11 druhé třetiny překonal brankáře Oilers Stuarta Skinnera střelou zápěstím pod rukavici.

„Můžete to analyzovat do smrti, ale když vás někdo porazí v sérii na sedm zápasů, je lepším týmem. Ale my jsme byli zatraceně blízko, příští rok se vrátíme,“ burcoval Mattias Janmark, střelec jediného gólu Oilers.

Hyman byl ještě dotázán, zda by se sezona Oilers měla považovat za neúspěšnou. „Je těžké se na to dívat černobíle. Když se nedostanete do play off, pak se na sezonu díváte jako na neúspěch," vysvětloval. „Bojovali jsme od stavu tři nula. Bojovali jsme od stavu 2:3 ve Vancouveru, bojovali jsme od stavu, kdy jsme byli v listopadu blízko dna… Takže ne, nemyslím si, že je to neúspěch. Myslím, že je to obrovská zkušenost, ze které se můžeme poučit."

Share on Google+