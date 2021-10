Budu pálit na lapačku, fakt! Ovečkin zkoušel rozhodit Vladaře, ten se tomu smál

Poprvé se postavil do klece Flames a rovnou vychytal výhru! Důvod k oslavě? Zajisté. Dan Vladař nicméně tradiční odměnu v podobě puku nedostal, kotouč z rozhodující akce večera totiž putoval za Johnnym Gaudreauem. "Byl to jeho pětistý bod v NHL, viďte? To je mnohem významnější událost než moje první vítězství za Calgary," prohodil český gólman na tiskové konferenci po víkendové výhře 4:3 po prodloužení nad washingtonskými Capitals.

Na Washington neměl Vladař dobré vzpomínky.

Když na mančaft kolem ruského čarostřelce Alexe Ovečkina narazil v minulé sezoně, schytal "osmičku". Mezi třemi tyčemi bostonských Medvědů si musel připadat jako v očistci, byla to od Caps krutá lekce.

Bídnou zkušenost teď "Big Vladdy" přebil skvělým výkonem, inkasoval jen po precizních střelách o po jedné smolné situaci. Nikdo mu nic nevyčítal, naopak kouč Darryl Sutter hbitého čahouna pochválil. "Vedl si solidně, mohli jsme se na něj spolehnout."

Stejně to viděl také Radek Jirátko, trenér brankářů kladenských Rytířů, s nímž Vladař přes léto maká. "Snad je při brejku Jevgenije Kuzněcova mohl mít beton o pár centimetrů jinde," všiml si během televizního přenosu.

Možná by těch pár čísel pomohlo a puk by neskončil za Vladařovými zády, kdo ví. Po trefě Kuzněcova přišly ještě údery od Martina Fehérváryho a Ovečkina. Právě domácí kapitán se zkoušel Vladařovi dostat do hlavy a opakovaně na něj pokřikoval.

"Křičel na mě: Budu střílet na lapačku! Opakoval to pořád dokola a pak vypálil na vyrážečku. Snažil se mě rozhodit, přišlo mi to vtipné, tak jsem se tomu zasmál," popsal čtyřiadvacetiletý gólman situaci, kterou zachytily kamery. Vladař s Ovečkinem si při ní vyměnili pobavené úsměvy.

Byl to okamžik, co zaujal novináře i fanoušky. Podstatnější ovšem byly jiné momenty. Třeba chvíle, během nichž Vladař předvedl 22 zákroků a splatil Sutterovu důvěru. "Jsem rád za výhru, každopádně musím dál tvrdě pracovat," prohodil brankářský nováček.

Vladař plánoval, že na videu omrkne góly, co inkasoval, a zadumá na tím, co příště udělá lépe. Je to přemýšlivý, pilný student hry. "Jak druhou, tak třetí branku dostal po vynikajících ranách," podotkl Sutter, který měl pochopení pro to, že mohl být Vladař při debutu nervózní.

Možná byl, každopádně obstál. Ovečkinovi dovolil jediný gól, byť se obávaný snajpr dostal do vícero šancí. "Je to jeden z nejlepších hráčů všech dob, mám k němu velký respekt. Jsem rád, že se nám povedlo jeho tým porazit," sdílel Vladař své dojmy na tiskové konferenci.

Mluvil slušnou angličtinou, dotazy novinářů - až na jedno přeslechnutí - zvládl s přehledem.

Cenná výhra i tři úspěšné souboje s Ovečkinem mu dodají seběvědomí do dalších mačů. Opět ukázal, že na této úrovni může hrát. Že do NHL patří. A že Sutter udělal dobře, když mu svěřil post dvojky Plamenů za švédským esem Jacobem Markströmem.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+