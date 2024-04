Byl to možná největší otazník Bruins do této sezóny. Obrana zůstala silná, brankoviště beze změny. Nejvíc oslabil útok, odkud zmizeli Bergeron, Krejčí, Foligno, Hall a Bertuzzi, byť ten byl jen posilou na závěr sezóny. Především byli všichni zvědaví, jak Boston vyřeší post centra, kde skončily dvě skutečné klubové legendy.

Ve smyslu posil měl generální manažer hodně zúžený prostor. Boston se vyčerpal stran draftových voleb při posilování na loňské play off, místo pod platovým stropem bylo rovněž omezené. A tak se náhrada rekrutovala výhradně z vlastních zdrojů.

Výsledek nevyznívá vůbec špatně. Charlie Coyle hraje životní sezónu, Pavel Zacha navazuje na tu loňskou. Plní si sen o pozici prvního centra v NHL.

Mám dvě z nejlepších křídel v lize

Většinu sezóny hraje Zacha (na snímku) s Davidem Pastrňákem. Složení útoků ale Jim Montgomery pravidelně točí. Naposledy doplnil oba Čechy Brad Marchand. Nebyl to první zápas, kdy hráli pohromadě, a určitě ani nejlepší. Zacha si přesto této spolupráce cení.

Čechovy výkony natolik zaujaly, že si jich v obsáhlém článků všímá i oficiální server. „Občas nás spolu dají dohromady, aby viděli, jak to může fungovat. Marchy s Pastou toho spolu odehráli hodně, pro mě je ohromné hrát se dvěma z nejlepších křídel v NHL,“ cituje Čecha nhl.com.

Zacha je momentálně na 51 bodech, o pár zápasů přišel kvůli zranění. Průběžný průměr 0,72 bodu na utkání je o chlup víc než loňských 0,695. Pokud ho rovnou nepřekoná, určitě se loňskému maximu hodně přiblíží.

Zvýšenou minutáž a různorodost nasazování si užívá. „Snil jsem o tom při příchodu do Bostonu. V New Jersey jsem na to čekal, v Bostonu to přišlo,“ vyznává se.

Pohyb, buly, produktivita

Nahradit Patrice Bergerona i Davida Krejčího co do komplexnosti jejich hry je asi nemožné, Coyle i Zacha jsou ale na nejlepší cestě. Jsou zhruba stejně produktivní, aniž by zrovna tihle dva poctivci vypustili cokoli vzadu.

Bergeron měl loni 58 bodů, Krejčí 56. Zacha letos průběžně 51, Coyle 55. Druhý jmenovaný si ve 32 letech vytvořil 23 brankami nové kariérní maximum, v bodech mu stačí jeden zářez a vyrovná svůj nejlepší výkon z Minnesoty 2016-17.

Nestačí?

V počtu nabruslených kilometrů patří Čech podle NHL Edge na konec první čtvrtiny nejaktivnějších hokejistů v lize. K tomu je nejlepším hráčem Bruins na vhazování, když vyhrál 54,8% buly. Ano, Bergeronových 61,1% z loňska je nedostižných, třeba Krejčí měl ale úspěšnost jen 47,4%. Coyle je na tom s pohybem ještě líp, percentil 83 značí, že jen 17% hráčů letos nabruslilo víc.

„Loni se zakotvil jako hráč do prvních dvou útočných řad,“ říká o Zachovi trenér Montgomery. „Nyní dostává víc minut, protože přivykl každé situaci, nastupuje proti nejlepším řadám soupeře. Možná mu to i trochu ubralo na produktivitě, nicméně s Charliem Coylem odvádí práci top centerů.“

Pavel Zacha přiznává, že mu možnost nastupovat s Davidem Krejčím hodně pomohla. „Je to jeden z nejlepších obousměrných centerů, mohli jsme spolu mluvit každé střídání. Sledovat Bergerona každý trénink bylo taky ohromné. Od takových chlapů se toho hodně naučíte, teď se to jen snažím zapracovat do své hry.“

Šestadvacetiletý Brňák rovněž neskrývá, že s Charliem Coylem předpokládané úlohy pro oba v létě hodně diskutovali. „Byla to výzva. Byl jsem strašlivě zvědavý, jak to půjde. Věděl jsem, že máme defenzivně skvělý tým, nicméně nikdy nevíte, jak to celé dopadne.“

Nejlepší na tom všem je, že jsou oba pojištění na několik let dopředu, a to za poměrně rozumné peníze. Zachových 4,75 mil., za které ho loni v lednu podškrábl Don Sweeney, najednou vypadá velmi přijatelně. Coylův kontrakt na 5,25 mil. ročně rovněž. Čechovi se přitom teprve rozjel čtyřletý pakt, Američan je s Bostonem svázán na tuto a další dvě sezóny.

