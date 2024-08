Budu se snažit pomoct, jakkoliv to půjde. Chci dávat 50 gólů, hlásí po přesunu Laine

Patrik Laine je opět nadšený z hokeje a těší se, že se vrátí na úroveň, kterou měl, když přišel do NHL. V to samé doufá hlavně Montreal, jehož je novým hráčem. „Nechci se vrátit jako třicetigólový střelec. Chci dávat čtyřicet, padesát gólů. To už se mi povedlo dříve a není to náhoda,“ řekl Laine.

„Ale není to jen o tom,“ pokračoval. „Chci udělat cokoli, abych přispěl týmu a pomohl mu vyhrát, ať už dám 50 nebo 20 gólů, hlavně že tým vyhraje. Už mi není 19 let, chci jen vyhrávat.“

Šestadvacetiletý útočník je připraven na nový začátek s Canadiens, kteří se chtějí vrátit do play-off poté, co se v posledních třech sezónách nekvalifikovali. Do konce čtyřleté smlouvy na 34,8 milionu dolarů mu zbývají dvě sezony.

Laine, dvojka draftu 2016, v němž si ho vybral Winnipeg, má na kontě 388 bodů (204 gólů a 184 asistencí) ve 480 zápasech. Talent má, jen ho zase probudit.

Laine má za sebou náročný rok na ledě i mimo něj. V minulé sezoně zaznamenal v 18 zápasech devět bodů, ale naposledy hrál 14. prosince kvůli zlomené klíční kosti, s níž podstoupil operaci. Poté začal čerpat péči v rámci asistenční péče. Z programu byl propuštěn 26. července.

„Vždycky se vám budou dít různé věci, spousta nepřízně osudu, spousta dobrých věcí a jde o to, jak se s tím vypořádat. Vždycky jsem v tom nebyl nejlepší,“ uznal.

Zatímco Laine očekává velkou produkci, Canadiens berou celou věc spíše z dlouhodobého hlediska.

„Pro mě to není trejd, že buď dá 50 gólů, nebo to bude propadák,“ řekl generální manažer Canadiens Kent Hughes. „Řekl jsem mu: Pokud sem přijdeš připraven přispět týmu, udělat vše, co je v tvých silách, abys nám pomohl dostat se tam, kam chceme, a pokud je to příležitost, kterou hledáš, mi to takhle stačí. Ať už dá 20 nebo 40 gólů, úspěch nebude definován striktně góly. Bude definován schopností přispět týmu a pomoci mu.“

