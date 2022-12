Calgary padlo popáté v řadě. Zahráváme si s postupem do play-off, varuje Lindholm

Flames před startem ročníku věřili, že v této sezoně budou silným týmem, který bude útočit na nejvyšší příčky nejen v základní části, ale následně i v play-off. Zatímco se ročník blíží ke své polovině, výkony Flames ambicím ani zdaleka neodpovídají. Nyní navíc přišla herní krize, která tomuto týmu přinesla v noci na sobotu už pátou porážku v řadě.

Ne, že by Flames hráli až tak tragicky, to zase ne. Ze zmíněných pěti porážek vydolovali tři body za remízy v základní hrací době. Jenže, pět porážek je pořád pět porážek. Jedná se o ztráty, které se budou muset dohánět.

Naposledy Calgary hrálo v noci na sobotu proti St. Louis. Před vlastními fanoušky se relativně drželo dvě a půl třetiny. Ve 49. a 50. minutě ale domácí inkasovali dva góly, kvůli čemuž najednou prohrávali 2:5. A s výsledkem už nic udělat nedokázali.

Flames prohráli druhý domácí zápas v řadě, celkově pak popáté za sebou a definitivně ztratili kontakt s první osmičkou Západní konference. Až páté místo v Pacifické divizi rozhodně není něco, s čím by byl kanadský celek spokojený. Před sezonou totiž panovala v táboře této organizace pozitivní nálada. Sice odešel Johnny Gaudreau, ale jako náhrada přišel Jonathan Huberdeau, od něhož si celý tým sliboval mnohé.

K naplnění očekávání ale nedošlo. Ve 28 zápasech kanadský centr zaznamenal jen pět branek a třináct asistencí. Ani zdaleka tak nenavazuje na fantastické výkony z Floridy, kde například v minulé sezoně dosáhl na 115 kanadských bodů. Stejný počet ostatně v minulé sezoně získal také zmíněný Gaudreau, který Calgary opustil. Pro tento tým je to tak nakonec mnohem citelnější ztráta, než se na první pohled mohlo zdát.

A i to je důvod matných výsledků, kterých Calgary od začátku sezony dosahuje. A zmíněná série pěti porážek? To je pouze pomyslná „třešnička na kyselém dortu“, ze kterého Flames ujídají.

Není tak divu, že je celý tým už pořádně rozezlený. „Všichni jsme frustrovaní. Chceme vyhrávat a být na pozicích pro play-off. Ale pokud budeme hrát tak jako dnes, nedostaneme se tam,“ podotkl posmutněle Elias Lindholm, který je s 25 body nejproduktivnějším hráčem týmu.

Kudy z krize, to není snadné říct. Defenziva týmu není na poměry Západní konference nijak hrozivá, ani produktivita není až tak špatná. Spousta zápasů Calgary ale končí porážkou po prodloužení či nájezdech, nebo po dramatickém závěru, kdy v koncovce tahají Flames za kratší konec. Ostatně, hned 18 zápasů tohoto týmu skončilo rozdílem jen jednoho gólů (ať už těch, co vyhráli, nebo těch, co prohráli), což je nejvíce ze všech týmů v lize.

Nyní čeká na výběr Darryla Suttera čtyřzápasový trip, během něhož dostane Calgary šanci svou bilanci vylepšit. Kromě silného Los Angeles si totiž zahraje dvakrát se San Jose a jednou s Anaheimem, tedy podprůměrnými týmy Západní konference, proti kterým by mělo Calgary plnit roli favorita. Pokud se jim ale výsledkově nebude dařit, může na celý tým padnout ještě větší deka, která jeho krizi výrazněji prohloubí.

