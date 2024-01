Calgary přišlo o dva hráče. Ružičku si na cestě na farmu stáhla Arizona

Hned o dva hokejisty přišlo ve čtvrtek Calgary Flames. Kvůli aktivaci Olivera Kylingtona poslalo vedení ve středu na farmu útočníka Adama Ružičku a obránce Nicka DeSimona. Oba hráči museli projít listinou nechráněných hráčů, ze kterých si je mohl vytáhnout jakýkoliv tým v lize. A přesně to se oběma stalo. Ružičku si stáhla do svého týmu Arizona, zatímco DeSimone míří do New Jersey.

Ružička se měl na farmu do AHL přesunout stejně jako DeSimone kvůli uvolnění prostředků pod platovým stropem, které Calgary potřebovalo pro návrat obránce Olivera Kylingtona, jenž v noci na pátek nastoupil proti Columbusu ke svému prvnímu utkání v NHL od jara 2022.

Do týmu Calgary Wranglers ale ani jeden z nich nakonec nedoputoval. Čtyřiadvacetiletý Ružička byl ve čtvrtek vytažen z waiver listu Arizonou, jež potřebovala rozšířit kádr na pozici centra, na které bratislavský rodák v Calgary nastupoval.

Coyotes se totiž už v prosinci zranili Travis Boyd s Barrettem Haytonem a hráč Ružičkových kvalit je ideální dočasnou záplatou se spoustou zkušeností. Přestože u Flames nastupoval ve čtvrté formaci a dostával minimální prostor na ledě, zvládl ve 39 zápasech zaznamenat bilanci 3+6. Celkem v NHL odehrál už 114 zápasů, ve kterých dal 14 branek a přidal 26 asistencí.

Výhodou pro Arizonu je také fakt, že Ružičku získala zadarmo z waiver listu. Navíc bude slovenský útočník po této sezoně, kdy mu skončí smlouva na 762 500 dolarů, chráněným volným hráčem. Coyotes tak nikam neuteče a pokud se osvědčí, bude si ho generální manažer Bill Armstrong chtít za nějaké rozumné peníze ponechat.

Druhým hráčem, o kterého Calgary přišlo, je devětadvacetiletý americký obránce Nick DeSimone. Toho si z listiny nechráněných hráčů vytáhlo New Jersey. DeSimone má rovněž platný kontrakt jen do konce sezony (rovněž na 762 500 dolarů), akorát s tím rozdílem, že bude nechráněným volným hráčem.

Devils si DeSimona, jenž v této sezoně nastoupil do 23 zápasů (1+4), stáhli do týmu kvůli zranění Brendana Smitha, který je mimo hru kvůli zranění nohy na dobu neurčitou. Dlouhodobě jsou na marodce rovněž Dougie Hamilton a Jonas Siegenthaler, takže příchod DeSimona je vyloženě rozšířením kádru na pozici obránce.

Momentálně totiž mají Devils na pozici šestého beka buď Santeriho Hatakku, nebo Cala Foota. DeSimone přidává trenérovi Lindymu Ruffovi další možnosti pro skládání třetí obranné dvojice.

