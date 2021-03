Chlapík se po konci v Ottawě přesune do Finska. Má posílit Lahti

Útočník Filip Chlapík, který před několika dny ukončil angažmá v Ottawě, uskuteční přesun do Finska. Podle webu jatkoaika.com má posílit Pelicans Lahti, kde působí jiní čeští hokejisté Patrik Bartošák a Rudolf Červený. Klub zatím příchod Chlapíka nepotvrdil.

Třiadvacetiletý Chlapík začal sezonu v pražské Spartě, kde sehrál tři extraligové zápasy a vstřelil jeden gól. V říjnu uzavřel s Ottawou roční dvoucestnou smlouvu – v NHL by si díky kontraktu vydělal 735 tisíc dolarů, na farmě v Belleville pak 70 tisíc.

V tomto ročníku ovšem Chlapík sehrál jediný duel NHL za první tým Senators, v uplynulých dnech se obě strany dohodly na ukončení spolupráce. Jelikož se tak stalo po uzávěrce přestupů v Tipsport extralize, nemohlo dojít na variantu, o níž informovala zámořská média – tedy že by se český útočník vrátil do Sparty.

Jiné evropské ligy ale měly okno pro transfery otevřené až do 1. března, týkalo se to Švýcarska, Německa a Finska. Právě do posledně zmíněné země má Chlapík namířeno. Transakce se upekla velice rychle, těsně před uzávěrkou. Účastník MS dvacetiletých 2016 a 2017, který si v sezoně 2017-18 zahrál šest utkání za národní tým dospělých, by měl do Finska dorazit co nevidět.

Chlapík dokončí ročník v Lahti a rozšíří tamní českou legii. V letošní sezoně by měl nastoupit už za čtvrtý klub, kromě Sparty a prvního týmu Ottawy stihl také dva duely AHL za farmu v Belleville. Do NHL byl draftován v roce 2015 ze 48. pozice, za Ottawu sehrál v NHL celkem 57 utkání, vstřelil pět branek a přidal šest nahrávek.

Progresivní útočník, který v mládí nastupoval za Slavii, Letňany, Liberec či Spartu, si vyzkouší další světovou soutěž. Pro Pelicans by měl Chlapík znamenat vítanou posilu, klub se také těší na návrat Patrika Bartošáka, jenž byl po Beijer Hockey Games ve dvoutýdenní karanténě.

