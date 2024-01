Chytil by se měl vrátit do New Yorku. Poslední týdny trénoval s bratrem

Filip Chytil, který v této sezoně stihl odehrát jen deset zápasů a od listopadu je dlouhodobě zraněný kvůli otřesu mozku, by se měl brzy vrátit do New Yorku. Informovala o tom Emily Kaplanová z ESPN, která vychází ze svých zdrojů u Rangers.

Pokud by se informace Kaplanové, kterou přebírají i další zámořské weby, potvrdila, jednalo by se jednoznačně o pozitivní zvrat ve vývoji situace kolem čtyřiadvacetiletého českého útočníka. Přestože nadále neexistuje žádný termín návratu na led, možný přelet zpět do New Yorku dává naději, že by se vytoužený comeback mohl alespoň trochu přiblížit.

Chytil zahájil sezonu jako centr druhé lajny mezi Artěmijem Panarinem a Alexisem Lafrenierem a v prvních devíti zápasech si připsal šest asistencí, dokud se na začátku listopadu v desátém utkání proti Carolině nesrazil s Jesperem Fastem.

Od té doby kvůli otřesu mozku absentuje, poslední informace však konečně přináší nějakou pozitivní zpětnou vazbu. Zejména poté, co ke konci prosince Chytil odcestoval zpět do Česka, což bylo dodatečně vysvětleno jako „mentální restart“ a možnost rehabilitovat a trénovat ve známém prostředí v blízkosti rodiny.

To také od svého příletu domů poctivě plnil a připravoval se spolu se svým bratrem Liborem Chytilem. „Filip se vrátil do České republiky, aby pokračoval v rehabilitačním procesu. Mohu říci, že jsme v posledních týdnech udělali velký pokrok,“ napsal na Instagramu kondiční a silový trenér.

„Pro mě osobně to byla největší výzva v mé kariéře S&C trenéra,“ pokračoval. „Použili jsme mnoho nástrojů v tréninku mimo led. Práce na aerobním systému, propriocepci, aktivaci čelního laloku a mozečku, vestibulárního systému, trénink očí, posílení malých svalů, než jsme se vrátili k silovému tréninku a dynamice,“ vyjmenoval.

O trénink na ledě se pak staral bývalý hokejista Radek Duda. „Je jedním z nejlepších dovednostních trenérů v České republice a je s ním opravdu skvělá spolupráce,“ uvedl Libor Chytil. „Společně jsme udělali spoustu práce a věřím, že se Filip vrátí brzy a silnější než předtím,“ dodal bratr českého hokejisty, který závěrem poděkoval organizaci Rangers za vloženou důvěru, aby se podílel na rehabilitaci Filipa po vážném zranění.

Nyní nezbývá než čekat, jak se situace kolem Filipa Chytila bude vyvíjet dál. Forvard z Kroměříže prožil životní minulou sezonu, ve které v 74 zápasech nastřílel 22 branek a přidal 23 asistencí. Ke konci základní části se dočkal nové čtyřleté smlouvy v celkové hodnotě 17,75 milionu dolarů. Od 2. listopadu však kvůli otřesu mozku nehraje.

