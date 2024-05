Chytil nastoupil poprvé od listopadu! Ideální zápas k návratu do sestavy, řekl Laviolette

Když naposledy hrál proti Carolině, utrpěl Filip Chytil zranění, které jej vyřadilo ze hry na více než půl roku. V noci na pátek, poprvé od 2. listopadu, se český útočník právě proti Carolině dostal na led k soutěžnímu utkání a byl přítomen u výhry svého týmu 3:2 po prodloužení. Rangers se díky tomu ujali vedení 3:0 v semifinále Východní konference.

Listopadový souboj proti Carolině připravil Filipovi Chytilovi krušné chvíle a dlouhé období nejistoty. S otřesem mozku se zotavoval skutečně dlouho, dokonce odcestoval z New Yorku zpět do České republiky, a když už to vypadalo, že se ke konci ledna vrátí k tréninku, objevily se opět problémy.

Během základní části se už Chytil na led v podstatě nevrátil, trénovat začal až 12. dubna. A trvalo další měsíc, než konečně uslyšel, že může hrát. Povolení dostal ve čtvrtek a hned večer naskočil do ostrého zápasu.

Ve třetím utkání série proti Carolině, tedy soupeři, kvůli němuž byl přes půl roku ze hry, nastoupil ve třetí formaci po boku Alexe Wennberga a Kaapa Kakka. Odehrál přes dvanáct minut, jednou vystřelil na branku a neváhal ani hrát do těla. Rozdal dva bodyčeky, další sám schytal.

Po utkání se však cítil dobře. Zejména i kvůli tomu, že Rangers dokázali vyhrát i potřetí a mají postup do finále konference na dosah.

„Není to sice ten Filip, který je vždy a pořád připravený, který hrál naposledy (v listopadu), ale i tak jsem konečně zpátky a vím, že můžu týmu pomoct. Pro každého spoluhráče bych se rozkrájel,“ řekl po utkání Chytil, jenž připustil, že není tím hráčem, který vstupoval do sezony 2023/24 s velkými ambicemi na životní ročník. Nelze se ale jeho slovům divit, po tak dlouhé absenci a tak vážném zranění ani nemůže být stejný.

Trenér Rangers Peter Laviolette dlouho zvažoval, kdy, jak a zda vůbec nasadit Chytila zpět do sestavy. Nechal jej poměrně dlouho pouze trénovat, aby si byl jistý, že zvládne zápas play-off bez větších obav a zároveň bude v dobré kondici. Ta chvíle přišla ve čtvrtek, kdy se Laviolette rozhodl posadit Matta Rempeho a dát prostor čtyřiadvacetiletému hokejistovi z Kroměříže. K jeho kroku mu dodalo kuráž i vedení Rangers 2:0 na zápasy.

A se svým rozhodnutím je nadmíru spokojený. Chytil jej nezklamal.

„Tento zápas pro něj byla ideální příležitost, jak se znovu zapojit do sestavy. Myslím, že se v průběhu hry hodně zlepšoval. Ani byste nepoznali, že byl mimo hru tak dlouho, pět nebo šest měsíců,“ hodnotil kouč Rangers. „Myslím, že odehrál několik opravdu kvalitních minut.“

Lavioletta k nasazení Chytila přesvědčila i jeho píle na tréninku, v němž od poloviny dubna poctivě dřel. „Pracoval na sobě opravdu tvrdě. Byl nějaký čas mimo hru, ale myslím, že lékařský personál a trenéři odvedli za poslední měsíc neuvěřitelnou práci, aby ho připravili na možný návrat,“ těšilo Lavioletta. „Každý den se nás snažil přesvědčit, až se dostal do bodu, kdy jsme se všichni shodli na tom, že ten čas nastal,“ dodal.

Chytil před otřesem mozku stihl v základní části odehrát 10 utkání s bilancí 0+6. Nyní je opět plný sil a hodlá pomoci Rangers vybojovat Stanley Cup. Další zápas na své konto může přidat už v noci na neděli, kdy se Rangers opět představí na ledě Caroliny.

