Spekulace jsou fuč! Brind'Amour pokračuje v Carolině

Všechny spekulace se mohou zmuchlat a hodit do koše. Trenér Rod Brind'Amour v neděli podepsal víceletou smlouvu a zůstal trenérem Caroliny Hurricanes. On i klub tak mohou mít před náročným létem čistou hlavu.

Třiapadesátiletý kouč letos dokončil poslední sezonu tříleté smlouvy. Po devítiletém období bez play off se Carolina v každém z šesti ročníků pod ním dostala do play off, kde pokaždé vyhrála alespoň jedno kolo.

"Rod měl zásadní podíl na úspěších, kterých jsme v posledních šesti sezónách dosáhli," řekl generální manažer Hurricanes Don Waddell. "Od chvíle, kdy před 24 lety vstoupil do organizace, Rod ztělesňoval to, co znamená být součástí našeho týmu. Doufáme, že zůstane Hurricanem po celý život."

Víceleté smlouvy dostali také asistenti Hurricanes Jeff Daniels a Tim Gleason a další dva členové trenérského štábu.

Brind'Amour byl jmenován trenérem v květnu 2018, kdy nahradil Billa Peterse po sedmi sezonách v roli asistenta Hurricanes. O nové smlouvě se přesvědčil po jednání s Waddellem na začátku května.

"Mám opravdu dobrý pocit, že to rychle vyřešíme," řekl Brind'Amour 2. května. "Nemám žádné obavy."

Hurricanes vyřadili New York Islanders vítězstvím 6:3 v pátém utkání prvního kola a stali se prvním týmem, který postoupil alespoň do jednoho kola šest sezon po sobě od dob Detroitu Red Wings v letech 1995 až 2000. Následně však přišlo vyřazení od Rangers.

"Myslím, že má se spoustou kluků zvláštní vztah," řekl obránce Caroliny Brent Burns. "Je skvělé hrát pod takovým trenérem. Má toho za sebou hodně. Vyhrál, prošel si tou dřinou… Ale je to víc než to, je to jeho osobnost, jeho energie, kterou si nemůžete nijak vymyslet. Vyzařuje to z něj. To je pro tým výjimečná věc."

Jak vidno, i jeho vztah s kabinou hrál velkou roli. Všechny spekulace o tom, jestli zamíří do Toronta nebo kamkoliv jinam, jsou tak liché. Jeden z nejúspěšnějších trenérů poslední doby zůstává tam, kde patří.

