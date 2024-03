Couturier mimo hru? Je to za mnou, nic se nestalo, nedělá drama kapitán

Vyřazení kapitána Philadelphie Flyers Seana Couturiera ze sestavy bylo jedním z největších témat uplynulého týdne. O víkendu se dostal zpátky do hry. A velké drama z toho nedělal, před novináři byl pravý profík.

"Už je to za mnou. Nechci o tom opravdu mluvit. Chci jen pomoci týmu, jak jen to půjde,“ směřoval priority k týmu. „Všechno to dobře dopadlo, získáváme body.“

Zda byla celá tato epizoda záměrná, aby Flyers dodala dodatečný náboj pro jejich snahu o postup do play-off, se asi nikdy nedozvíme. Přinejmenším na jeden zápas to však zřejmě mělo vliv, protože Flyers zaznamenali jednu z nejpůsobivějších výher v sezoně proti Bostonu, tedy týmu, který jim v posledních letech dával zabrat.

Co se týče Couturiera, ten v utkání odehrál skoro třináct minut, nicméně podstatné bylo, že jeho formace v útočném pásmu soupeři zle zatápěla.

"Snažil jsem se hrát trochu jednodušší hokej a nechat hru, ať plyne sama," řekl Couturier. "Myslím, že naše lajna odvedla dobrou práci, když si vytvořila několik šancí v předbrankovém prostoru. Celkově to byl skvělý týmový výkon."

Konecny, který skóroval hned dvakrát a nyní má na kontě 30 gólů v sezóně, před svým kapitánem smekl: "Dnes odvedl skvělou práci. Byl u puku a taky toho hodně vytvořil – jeho lajna to odtáhla."

Zda Couturier zůstane v sestavě na neurčito, lze nyní jen odhadovat, zejména s ohledem na to, kdo je na lavičce. Je také otázkou, zda je vztah mezi dvěma tak silný, jak je obvykle mezi trenérem a kapitánem potřeba.

Couturier byl zjevně rozmrzelý, když vypadl ze sestavy, naštvaný tím, co vnímal jako nedostatek komunikace ze strany Tortorelly. Couturierův agent to zopakoval, když řekl, že jeho klient si nebyl jistý, proč jeho čas na ledě klesal už předtím.

„Všechno je v pořádku,“ ujistil ale Couturier. „Upřímně řečeno, naše vztahy byly vždy dobré. Ale jasně, bylo těžké to slyšet. Člověk chce týmu pomoci, jak jen může. Všechno to vyšlo, jsem rád, že jsme tu získali nějaké vítězství a nějaké body. Teď už je to za námi."

Vítězství nad Bostonem Flyers posunulo blíž. Zdravý a aktivní Couturier je o to větší vzpruhou, do konce základní části zbývá už jen 11 zápasů.

"Rozhodně jsem se cítil svěží," dodal Couturier. "Měl jsem týden na to, abych se zotavil, trochu si odfrknul, dobil baterky. Jakýmkoliv způsobem mohu týmu pomoci, udělám to. Na tom jediném záleží."

