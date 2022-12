Díl první: 25 nejsmysluplnějších čísel dresů

V každém kolektivním sportu mají sportovci na dresu číslo, které je identifikuje. V NHL si hráči vybírají nebo dostávají čísla od 1 do 98. Nula, zlomky či desetinná čísla se používat nesmí. Ligou bylo navíc vyřazeno číslo 99 na počest "The Great One" Waynea Gretzkyho.

Ti hráči, kteří si mohou vybrat své vlastní číslo, často zůstávají u toho, které nosili před vstupem do NHL. Vybírají si svá šťastná čísla, čísla na počest členů rodiny nebo volí ta, která pro ně mají nějaký význam.

25. Sedinové 22 a 33

Henrik a Daniel Sedinovi jsou jednovaječná dvojčata, která hrála za Vancouver Canucks.

Na ledě byla často k nerozeznání. Jediné, co je odlišovalo, tak byla jejich čísla. Vybrali si podobná: 22 a 33. Daniel nosil 22 a Henrik 33. Dvě dvojčísla pro švédská dvojčata.

24. Žigmund Pálffy 16

Podle jednoho článku sportovního serveru HFBoards nosil Pálffy během svého působení v New York Islanders číslo 16, protože jeho pohyby byly "sladké".

"Sladkých šestnáct" neboli "Sweet 16" je okázalá oslava 16. narozenin člověka v některých částech Spojených států a Kanady.

Ačkoliv to ve skutečnosti nebyl pravý důvod, proč si Pálffy vybral šestnáctku, roztomilý význam jeho čísla dresu si na Long Islandu převzali po svém.

23. Alexej Jašin 79

Ruský bohatýr Alexej Jašin vlastnil číslo 19 v průběhu svého ottawského angažmá. Když byl vyměněn k newyorským Isles, chtěl si jej ponechat. Ovšem devatenáctka zde byla zapovězeným číslem, neboť patřila legendárnímu Bryanu Trottierrovi. Jašin tak sáhl po 79. Pro domnělou podobnost sedmičky a jedničky…

22. Deron Quint 5

Bývalý obránce Deron Quint hrál v NHL za Winnipeg Jets, Phoenix Coyotes, New Jersey Devils, Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks a New York Islanders.

Když bylo k dispozici, nosil číslo 5. Proč? Protože jeho příjmení je kořenem latinského čísla pět.

21. Scott Lachance 7

Někdejší hráč Columbusu, Vancouveru, Montrealu a New York Islanders Scott Lachance hrával s číslem 7. Důvod byl prostý. Volně přeloženo, "la chance" znamená ve francouzštině štěstí (nebo náhoda) a právě sedmička je spojována se štěstím.

20. John Davidson 00

John Davidson byl brankářem New York Rangers. Obvykle nosil číslo 30, ale v roce 1977 se rozhodl jej změnit na 00 (tehdy to bylo povoleno). Chtěl dvě nuly, protože byl gólman a nuly vypadají u brankářů dobře.

Bylo ironií, že když Davidson nosil 00, zaznamenal jediný shutout.

19. Neil Sheehy 0

Neil Sheehy hrající na přelomu osmdesátých a devadesátých let za Calgary Flames, Hartford Whalers a Washington Capitals měl na zádech nulu jako jediný v historii NHL. Důvod byl přitom velmi zajímavý. Jeho rodina emigrovala do Severní Ameriky a když dorazili, jejich jméno bylo zkráceno z O'Sheehy na Sheehy. Sheehy tak považoval nošení nuly za způsob, jak dostat O zpět do svého příjmení.

18. Eric Lindros 88

Bývalý útočník Flyers vyjadřoval osmaosmdesátkou poctu svému mentorovi a otci jednoho ze svých kamarádů, který nosíval osmičku.

Když hrál Lindros juniorku za Oshawu Generals byla 8 zabrána, tak si své číslo jednoduše změnil na 88.

17. Ray Bourque 77

Ray Bourque začal svou dlouhou kariéru v Boston Bruins v roce 1980. Tehdy mu bylo přiděleno číslo 7, číslo legendy Bruins Phila Esposita.

V roce 1987 se tamní organizace rozhodla Espositovo číslo vyřadit. Při ceremonii Bourque přistoupil k Espositovi, svlékl dres s číslem 7 a předal ho Espositovi. Pod ním měl nový dres s numerem 77, které pak zůstalo jeho číslem, i když se přestěhoval do Colorada Avalanche.

16. Pavel Bure 96

"Ruská raketa" Pavel Bure poprvé dorazil do Severní Ameriky 6. září (9/6). Toto datum si chtěl připomínat na svém dresu. Vancouver Canucks mu však dres s číslem 96 dát odmítli a místo toho mu přidělil desítku.

O několik let později dostal Bure svolení si číslo změnit na 96, tedy na číslo, které předtím chtěl. Následovaly však dvě špatné sezóny protkané zraněními a číslovka se z pověrčivosti měnila zpět na 10.

15. Bobby Orr 4

Když se Bobby Orr poprvé připojil k Boston Bruins, chtěl mít číslo 2, číslo, které nosil v juniorech. Bylo mu však přiděleno číslo 27. Když pak odešel jiný hráč, uzmul Orr čtyřku, což mělo být blíže číslu, které chtěl.

Čtyřka Bobbyho Orra se postupem času stala legendární a navíc se rýmuje s jeho jménem (four - Orr).

14. Sidney Crosby 87

Současný kapitán Pittsburghu se narodil 7. srpna 1987 - 8/7/87 nebo 8787. 87 se tak stala jeho šťastným číslem.

Kromě toho, že je to číslo Crosbyho dresu, je to také roční gáže (8,7 milionu dolarů) jeho aktuální smlouvy.

13. Mario Lemieux 66

Wayne Gretzky nastoupil do NHL o několik let dříve než Mario Lemieux. Ještě dříve než se Lemieux objevil na scéně, bylo jasné, že bude rivalem Gretzkyho. Takže tehdejší Lemieuxův agent navrhl, aby nosil číslo 66, protože je to zrcadlový obraz Gretzkyho 99. Lemieux návrh přijal a zbytek je historie.

