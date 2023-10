Divoký Jiříčkův týden. Zranění spoluhráče, povolání z farmy a premiérový gól v NHL

Nový ročník měl David Jiříček začít na farmě v Clevelandu. Pachuť z neúspěchu v tréninkovém kempu, během něhož si nezajistil místo u hlavního týmu Columbusu, však v jeho ústech dlouho nezůstala. Ještě než se nižší zámořská soutěž rozběhla, byl Jiříček povolán zpět k Blue Jackets a v sobotním utkání proti New Yorku Rangers zaznamenal svůj první gól v NHL!

Byla to parádní střela! Jiříček dostal přihrávku před pravý kruh, udělal pár kroků směrem kupředu a vypálil... Prostřelil nejen chumel hráčů před sebou, ale i brankáře Šesťorkina, který neměl ideální výhled a nedokázal střelu českého beka zastavit.

„V první třetině jsem byl trochu nervózní. Byl to můj první start v sezoně, takže to bylo obtížné. Ale zvládl jsem to dobře a teď v tom chci pokračovat,“ řekl po utkání pln sebevědomí a radosti mladý zadák, jenž hokejově dorůstal v Plzni.

Gól na 4:1 ze 34. minuty se nakonec ukázal jako klíčový. Columbus porazil Rangers 5:3 a Jiříčkova trefa byla vítěznou. Po zásluze se devatenáctiletý hokejista stal třetí hvězdou zápasu, v němž vyslal dvě střely na branku a odseděl také dvouminutový trest za nedovolené bránění.

Přitom nechybělo mnoho a rodák z Klatov místo oslavy první branky v NHL hrál pouze v AHL za clevelandská Monstra.

Jiříček totiž během tréninkového kempu nepřesvědčil trenéra Pascala Vincenta, že si zaslouží místo u hlavního týmu. A tak byl odeslán z Columbusu v rámci Ohia o zhruba 230 kilometrů dál do Clevelandu, kde strávil drtivou většinu minulé sezony.

Za Monsters v ročníku 2022/23 nastoupil k 55 zápasům, v nichž dal 6 branek a přidal hned 32 asistencí. Moc dobře to v Clevelandu zná a má to tam i docela rád, jenže... Znovu tam putovat nechtěl.

„Bylo trochu zklamáním, že jsem byl po kempu poslán dolů do AHL,“ přiznal Jiříček, jenž ale nechtěl propadat skepsi a toužil si výkony vysloužit rychlý návrat k Modrokabátníkům. A to se mu nakonec splnilo dřív, než čekal. Pravda, za okolností, které si nepřál.

Ještě než mohl odstartovat sezonu v AHL, povolal si jej Vincent zpátky k hlavnímu týmu. Důvodem bylo zranění Zacha Werenskiho, kterého v úvodním utkání s Philadelphií trefil kolenem na koleno Garnet Hathaway a na týden až dva (dle aktuálního odhadu) ho vyřadil ze hry.

Zranění spoluhráče, který už podstatnou část minulé sezony promarodil, nebylo nic příjemného. Jiříčkovi to však pomohlo k tomu, aby v noci na neděli oblékl dres Blue Jackets a vítězným gólem se podepsal na nečekané výhře nad Rangers.

A snad si také řekl o to, aby i po návratu Werenskiho zůstal u týmu. Byť je konkurence velká a šestka draftu 2022 je stále spíš investicí do budoucna než do přímé současnosti.

