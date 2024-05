Dlouho bez práce možná nezůstane. Devils požádali o svolení jednat s Keefem

Podle Pierra LeBruna z TSN obdrželo vedení New Jersey Devils povolení od Toronta Maple Leafs, aby jednalo se Sheldonem Keefem o volné pozici hlavního trenéra. Toto povolení Devils potřebovali kvůli tomu, že Keefe, byť byl sesazen z pozice hlavního kouče, má stále ještě rok platnou smlouvu u Toronta.

Třiačtyřicetiletý Keefe, který podepsal před touto sezonou dvouleté prodloužení kontraktu, byl tento týden odvolán z pozice hlavního trenéra Toronta. Důvodem byly opět neuspokojivé výkony v play-off a vyřazení hned v 1. kole, v němž Maple Leafs padli s Bostonem.

Keefe tak za pět let na střídačce Toronta měl sice úctyhodné statistiky v základní části, když od listopadu 2019, kdy nahradil Mika Babcocka, odkoučoval 212 vítězství z 349 zápasů, ale drhlo to v play-off. V něm jednou jeho svěřenci vypadli v předkole, třikrát v prvním kole a pouze loni se dostali do kola druhého. Keefova bilance v play-off činí 16 výher a 21 porážek.

I proto se Brad Treliving rozhodl, že je potřeba zkusit něco změnit a v týdnu Keefa z pozice hlavního trenéra odvolal.

„V play-off se mi to nepovedlo,“ řekl Keefe ve videu, které ve čtvrtek zveřejnil na sociálních sítích. „Nedotlačil jsem náš tým za čáru a nedosáhl žádného výsledku. Přijímám za to odpovědnost. Žádné výmluvy. Taková je moje práce. Nezvládl jsem to. Taková je realita a já ji přijímám.“

Vypadá to, že ale dlouho bez práce nezůstane. Podle dostupných informací kolem něj začali velmi rychle kroužit Ďáblové z New Jersey, kteří v březnu propustili Lindyho Ruffa a sezonu dohráli pod dočasným koučem Travisem Greenem.

Devils požádali Toronto o svolení, aby mohli s Keefem jednat o angažování ke svému týmu, a toto povolení jim bylo uděleno. O svolení museli požádat kvůli tomu, že Keefe má stále platnou smlouvu, jelikož nedošlo k jejímu ukončení. To znamená, že pokud se Devils s Keefem dohodnou, buď převezmou zbytek jeho kontraktu, případně bude jeho současná smlouva zrušena a bude podepsána nová s New Jersey (či jiným zájemcem).

Kromě Keefa ovšem New Jersey oslovilo i další trenéry. Hovoří se o Jayovi Woodcroftovi, Craigovi Berubem a Toddovi McLellanovi.

Share on Google+