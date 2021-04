Draft podle TSN: Svozil ve druhém kole, za ním další talent z Brna

Mistrovství světa do 18 let pomůže skautům do značné míry vyřešit některé otazníky před nadcházejícím draftem NHL. Jak si talenti ročníků 2002 a 2003 aktuálně stojí podle kanadské televizní stanice TSN?

Odhad nadcházejícího draftu jako tradičně připravil expert TSN Bob McKenzie, ale co je zásadní, nikoli podle vlastního uvážení. Pořadí stovky největších talentů sestavil na základě preferencí deseti skautů NHL.

Všichni se shodli na jménu jedničky draftu. Tou by se měl stát kanadský obránce Owen Power.

Nejde ale o nového Lafrenièra a skauti připouštějí, že ho o místo ještě mohou připravit další konkurenti.

„Dávám určitě víc než padesát procent tomu, že Power bude jedničkou. Letos ale nepůjde na draft žádný dominantní talent, který by měl pozici jedničky jistou. Několik obránců může Powera ohrozit a pokud bude jako první vybírat tým, který potřebuje útočníka, pak je i to možné,“ řekl jeden ze skautů.

Owen Power odehrál minulé dvě sezony v USHL za Chicago Steel, letošní ročník strávil na University of Michigan. 195 centimetrů vysoký zadák nasbíral ve 26 utkáních NCAA 16 bodů (3+13), ice time měl přes dvacet minut a nastupoval ve všech herních situacích.

„Na svou postavu je neuvěřitelně pohyblivý. Přestože není považován za špičkového ofenzivního obránce ani tvrďáka v defenzivě, je nadprůměrný ve všech činnostech,“ tvrdí Bob McKenzie. „Měl opravdu skvělou nováčkovskou sezonu. Nemohli jste po něm chtít o moc víc, než co skutečně předváděl,“ cituje nejmenovaného skauta.

A kdo tedy může Powera ohrozit?

Preference oslovených skautů pasovaly na dělené druhé místo kanadského křídelníka Dylana Guenthera a švédského obránce Simona Edvinssona. Oba se představí na nadcházejícím šampionátu osmnáctek, na rozdíl od Powera, který se narodil v listopadu 2002.

Čtvrtou příčku v žebříčku drží americký centr Matthew Beniers, pátou jeho krajan z obrany Luke Hughes – mladší bratr supertalentů Quinna a Jacka. Do elitní šestky se vešli čtyři zadáci, tím posledním je Brandt Clarke. Kanaďan strávil většinu letošního ročníku ve slovenské extralize, kde hrál za Nové Zámky.

První desítku uzavírá Švéd Jesper Wallstedt coby nejlepší gólman. Ve druhé se nachází zřejmě jeho jediný konkurent na tomto postu, Kanaďan Sebastian Cossa.

Velký pád v odhadech zaznamenal finský forvard Aatu Räty. Ještě před rokem či dvěma adept na jedničku draftu se propadl až na 20. pozici, polovina skautů ho dokonce nepasuje ani do prvního kola.

Až v úvodu druhého kola by se podle jejich mínění mohlo dostat na nejvýše postaveného Čecha, kterým bude s naprostou jistotou Stanislav Svozil. TSN ho pasuje na 34. pozici.

Brněnský zadák má ještě šanci zaujmout na mistrovství světa, ale i kdyby se mu povedlo na výbornou, skauti nebudou mít tendenci jeden turnaj přeceňovat. Zvlášť u talentů Svozilova formátu, které už znají. Zato v dalším pořadí odhadů ještě dojde k velkým posunům a na samotném draftu jistě i k velkým překvapením.

Další české naděje už si na šampionátu rozhodně mohou říct o pozornost. Týkat se to bohužel nebude libereckého Adama Měchury, jehož Oddělení centrálního skautingu NHL v lednu pasovalo do druhého či třetího kola. Vytáhlý forvard nedohrál sezonu vinou zranění.

McKenzie naopak do elitní stovky řadí jiného centra, který stejně jako Svozil roste v brněnské Kometě – útočníka Jakuba Brabence. Ten by letošní ročník za normálních okolností už strávil v QMJHL, vinou koronavirové situace ale do Charlottetownu neodletěl.

Mezi domácí elitou ani v prvoligové Třebíči se bodově neprosazoval, což bude chtít na MS jednoznačně napravit. A na úroveň první stovky se svými výkony ve prospěch reprezentačního týmu zkusí prosadit i jiní.

Odhad draftu 2021 podle TSN

1. Owen Power (O, University of Michigan / NCAA)

2. Dylan Guenther (Ú, Edmonton / WHL)

2. Simon Edvinsson (O, Frölunda / Švédsko)

4. Matthew Beniers (Ú, University of Michigan / NCAA)

5. Luke Hughes (O, USA U18 / USHL)

6. Brandt Clarke (O, Nové Zámky / Slovensko)

7. William Eklund (Ú, Djurgarden / Švédsko)

8. Kent Johnson (Ú, University of Michigan / NCAA)

9. Chaz Lucius (Ú, USA U18 / USHL)

10. Jesper Wallstedt (B, Lulea / Švédsko)

11. Mason McTavish (Ú, Olten / Švýcarsko)

12. Fabian Lysell (Ú, Lulea / Švédsko)

13. Cole Sillinger (Ú, Sioux Falls / USHL)

14. Sebastian Cossa (B, Edmonton / WHL)

15. Carson Lambos (O, Jyväskylä / Finsko)

16. Zachary Bolduc (Ú, Rimouski / QMJHL)

17. Xavier Bourgault (Ú, Shawinigan / QMJHL)

18. Corson Ceulemans (O, Brooks / AJHL)

19. Daniil Čajka (O, CSKA Moskva / KHL)

20. Aatu Räty (Ú, Oulu / Finsko)

21. Matthew Coronato (Ú, Chicago / USHL)

22. Nikita Čibrikov (Ú, Petrohrad / KHL)

23. Isak Rosén (Ú, Leksand / Švédsko)

24. Francesco Pinelli (Ú, Jesenice / Alpská hokejová liga)

25. Brennan Othmann (Ú, Olten / Švýcarsko)

26. Oskar Oulausson (Ú, HV71 / Švédsko)

27. Zachary L’Heureux (Ú, Halifax / QMJHL)

28. Simon Robertsson (Ú, Skelleftea / Švédsko)

29. Sasha Pastujov (Ú, USA U18 / USHL)

30. Fjodor Svečkov (Ú, Togliatti / VHL)

31. Mackie Samoskevich (Ú, Chicago / USHL)

32. Zach Dean (Ú, Gatineau / QMJHL)

