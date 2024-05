Trocheck vystřelil výhru Rangers ve druhém prodloužení! Colorado slaví po velkém obratu

Oba noční zápasy se musely rozhodnout až v prodloužení. Ze druhého vítězství v sérii se radují hokejisté Rangers, když v 88. minutě rozhodl Vincent Trocheck. O pár hodin později se podobným hrdinou stal Miles Wood, jenž v 72. minutě dokončil obrat Colorada na ledě Dallasu.

NEW YORK RANGERS - CAROLINA HURRICANES

4:3pp. (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

STAV SÉRIE: 2:0

Rangers urvali druhou výhru v prodloužení

I druhé utkání této série přineslo nádhernou hokejovou bitvu, která se nakonec protáhla až do druhého prodloužení. V něm druhé vítězství Rangers dokázal vystřelit Vincent Trocheck, jenž dostal téměř všechny fanoušky v Madison Square Garden do naprosté euforie.

Hurricanes byli v tomto zápase jednoznačně střelecky aktivnějším týmem, nicméně Igor Šesťorkin byl ve skvělé formě. Ruský brankář si připsal hned čtyřiapadesát zákroků.

Branky a nahrávky

11. Lafrenière (K. Miller, Wennberg), 28. Lafrenière (Fox, Panarin), 47. Kreider (Trocheck, Panarin), 88. Trocheck (Zibanejad, Panarin) – 16. Guentzel (S. Aho II, Svečnikov), 20. Orlov (Skjei, S. Aho II), 39. Guentzel (S. Aho II, DeAngelo).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 57 | Přesilová hra: 2/7 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 54 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 87:18

Frederik Andersen (CAR) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 87:24



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 25:06



Tři hvězdy utkání

1. Vincent Trocheck (NYR) - 1+1

2. Igor Šesťorkin (NYR) - 54 zákroků

3. Alexis Lafrenière (NYR) - 2+0

DALLAS STARS - COLORADO AVALANCHE

3:4pp. (3:0, 0:2, 0:1 - 0:1)

STAV SÉRIE: 0:1

Colorado v prodloužení dokončilo obrat

Prohra v úvodním zápase bude Dallas hodně mrzet. Stars po skvělé první třetině vedli 3:0 a vypadalo to, že míří za vítězstvím. Colorado se ale dokázalo dvěma góly do poloviny duelu vrátit do hry, na začátku třetí části srovnalo a nakonec rozhodlo v prodloužení. V 72. minutě se hrdinou Avalanche stal Miles Wood.

Branky a nahrávky

8. R. Suter (Duchene), 11. W. Johnston (Pavelski, Benn), 17. Benn (J. Robertson, Heiskanen) – 26. Ničuškin (Makar, MacKinnon), 30. Makar (Ničuškin, Rantanen), 41. MacKinnon (Rantanen, Makar), 72. Wood (Cogliano, Girard).

Statistika

Střely na bránu: 22 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 2/2 | Trestné minuty: 6 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 71:03

Alexandar Georgijev (COL) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 70:52



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:18



Tři hvězdy utkání

1. Miles Wood (COL) – 1+0

2. Cale Makar (COL) - 1+1

3. Jamie Benn (DAL) – 1+1

