Garland vyměnil agenta, spekuluje se o výměně. Co na to Vancouver?

Conor Garland udělal před startem nové sezony zásadní krok. Vyměnil sportovního agenta, jenž ho zastupuje, a údajně se jeho prostřednictvím poohlíží po novém angažmá. Informace dokonce hovoří o tom, že Vancouver dal svému útočníkovi zelenou v hledání týmů, které by o něho měly zájem.

Asi nikoho nepřekvapí, že informaci o Garlandově situaci vypustil do světa renomovaný novinář a NHL insider Elliotte Friedman, jenž pravidelně zásobuje hokejové fanoušky zprávami ze zákulisí týmů kanadsko-americké soutěže. Tentokrát zjistil, že americký útočník Conor Garland zatoužil po změně.

Všemu před startem nové sezony předcházela změna Garlandova agenta. Američan odešel od Peta Cooneyho k Juddovi Moldaverovi z agentury Wasserman Sports. Tento muž je v NHL velkým pojmem, když má pod svými křídly například Connora McDavida, Austona Matthewse, Zacha Werenskiho, Romana Josiho či Maxe Domiho. I s Garlandem v současnosti zastupuje 16 hokejistů.

Přechod k Moldaverovi je zajímavý zejména z toho hlediska, že k němu došlo uprostřed Garlandovy pětileté smlouvy v hodnotě 24,75 milionu dolarů. Podle spekulací je to důkazem, že Garland chce najít nový tým a dosáhnout výměny, což potvrdil i Friedman.

„Connor Garland a Vancouver Canucks se dohodli, že může prozkoumat možnosti výměny s jinými týmy NHL, aby zjistil, jestli se pro něho najde lepší místo,“ uvedl. S ohledem na tyto skutečnosti dává přechod Garlanda k Moldaverovi větší smysl. Moldaver má pověst neodbytného agenta, jenž velmi často dosáhne toho, co chce. „Podle toho, co mi bylo řečeno, obvolává týmy dost agresivně a zjišťuje, jaká je potenciální hodnota,“ podotkl Friedman.

Zatímco vedení Vancouveru odmítlo tyto spekulace komentovat, samotný Garland byl sdílnější v tom smyslu, že je nepopřel. „Nestarám se o to, je to jeho práce,“ připustil, že jeho nový agent na „něčem“ pracuje. „Já se soustředím pouze na dnešní trénink a zítřejší zápas,“ řekl v úterý s tím, že je hráčem Vancouveru Canucks a nemůže se dočkat nové sezony.

Z Garlandova vyjádření je patrné, že na spekulacích o obvolávání týmů a zjišťování potenciální výměny skutečně něco je. Ani náznakem tyto informace nepopřel a ani náznakem nedal najevo, že by chtěl u Canucks zůstat.

Zbývá otázka, proč dal Vancouver uprostřed poměrně štědré smlouvy Garlandovi zelenou k hledání nového působiště? Sedmadvacetiletý útočník v uplynulé sezoně v 81 zápasech zaznamenal 17 branek a 29 asistencí a patřil k oporám týmu. Odpověď je přitom jednoduchá - peníze.

Vancouver má trable s platovým stropem a případná výměna Garlanda by vše vyřešila jako mávnutím kouzelného proutku. Kosatky mají momentálně platový strop překročen o 2,5 milionu dolarů. Generální manažer Patrik Alvin by situaci tak jako tak musel řešit, a pokud je v jeho kádru hráč, který by rád změnil dres, výrazně se mu tím ulehčí práce. Za Garlanda by mohl získat nějaký prospekt či volbu v draftu a zároveň by získal manévrovací prostor pro případné další obchody v průběhu sezony.

Týmů, které by si Garlanda mohly dovolit, aniž by do Vancouveru poslaly hráče z hlavního týmu, je však pomálu. A na tom může veškeré jednání Canucks a Judda Moldavera ztroskotat.

