Hedman: Palát s Ruttou nám budou určitě chybět!

Všechno bylo růžové, dokud se to nerozpadlo. Česká republika mohla v sezóně 2021/2022 opět mohutně slavit. Na Stanley Cup si totiž málem sáhli Ondřej Palát i Jan Rutta v dresu Tampy Bay. Oba se ale s týmem po konci ročníku rozloučili a na pohár navíc jejich mužstvo nedosáhlo. Nejen toho lituje švédský obránce Victor Hedman.

I pro nás je to velmi známé jméno. Několik let totiž září v modrobílém dresu. Victor Hedman sice často sálá optimismem, avšak při nejnovějším rozhovoru tomu tak nebylo. Hodně ho ranily odchody českých hráčů. S Janem Ruttou se už nebude v kabině potkávat po čtyřech letech, s Ondřejem Palátem dokonce po deseti.

„Rutta má konzistenci. Je to nadstandartní bruslař, který umí hrát i fyzicky. Je to navíc skvělý a zábavný chlapík v kabině,“ usmál se Hedman.



Po třech finálových účastech a dvou Stanley Cupech podepsal dvaatřicetiletý Rutta na tři roky za 8,25 milionu dolarů s Penguins.



Ještě větší ztrátou pro Lightning je ale Palatův odchod do New Jersey Devils, kde jednatřicetiletý český univerzál uzavřel pětiletou smlouvu za 30 milionů dolarů.

„Je to typ hráče pro velké zápasy. Kdykoli šlo o hodně, on byl ten, kdo pokaždé vstřelil velký gól, rozdal skvělý hit a odehrál parádní utkání. Byl to náš bojovník, proto bude zvláštní ho vidět v jiném dresu. Je to můj hodně dobrý kamarád,“ pokračoval vítěz Norris Trophy z roku 2018.

Paradoxně ale s Palátem zůstane v kontaktu. Společně totiž koupili podíl ve třetiligovém anglickém fotbalovém klubu Plymouth Argyle.

,,Paly byl člověk, jenž mě představil majiteli a se vším mě seznámil. Vždy to byl můj sen. Trvalo to dlouho, stát se akcionářem je prostě dlouhý proces. Teď, když je to oficiální, je to velmi zvláštní. Naše cíle jsou dlouhodobé,“ upozornil Hedman.

Uvidíme tedy, jak se bude Tampě dařit v nové sezóně. Ambice jsou určitě nejvyšší, ovšem budou to mít hodně těžké. Inu, necháme se překvapit.

