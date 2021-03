Hoffman na tribuně a pod palbou kritiky! Nedává góly, chceme od něj víc, zní ze St. Louis

20 bodů ve 33 zápasech. Na první pohled žádná bída od borce, co byl "last minute" posilou a přijde si "jen" na čtyři miliony dolarů. Jenže pak je tu střet s realitou. Mike Hoffman strávil poslední zápas Bluesmanů mezi náhradníky. Nic mu nebylo, prostě se Craigu Berubemu, kouči St. Louis, nevešel do sestavy. Důvodem, proč jednatřicetiletý Kanaďan nehrál proti anaheimským Ducks, je především střelecký útlum. A jestli kvůli něčemu dostal smlouvu, tak kvůli gólům.

Jediná trefa za 10 zápasů.

Taková je Hoffmanova současná fazona. A pádný důvod pro krok, který Berube udělal. Když borec, jehož kariéra stojí a padá s tím, kolikrát se mu povede rozsvítit červené světlo, nedává branky, stává se pro mančaft přítěží.

Hoffman totiž nikdy neválel směrem dozadu, jeho hra bez puku byla a je snadným cílem pro jízlivé poznámky.

Mimo sestavu ho vyšoupl také fakt, že za onu desítku mačů stihl jen jednu asistenci. Ač nemá pověst konstruktéra gólových akcí, opakovaně - pětkrát za sebou - se přehoupl přes metu 30 nahrávek. Teď body z jeho dílny Blues jednoduše scházely.

"Prostě od něj chci víc, za posledních 10 utkání neskóroval," řekl Berube na rovinu, proč forvard s jágrovskou osmašedesátkou nenastoupil. Mimochodem, číslo 68 nosí Hoffman v St. Louis jako druhý. Prvenství patří Ericu Nickulasovi.

Berubemu se nezamlouvá ani nasazení a zápal, jaké Hoffman v poslední době předváděl. Ubral mu kvůli tomu v nedávných partiích čas na ledě, 20. března tak bývalý snajpr Floridy či Ottawy odehrál pouhých 11 minut a 23 sekund. Nejméně času v sezoně.

"Potřebuju, aby ukázal větší bojovnost, snahu a soutěživost," říká Berube pro The Athletic. Otevřeně Hoffmanovi vytýká slabé stránky, jež provázejí rodáka z ontarijského Kitcheneru prakticky celou kariéru.

Posazení na tribunu má zafungovat jako budíček. Nebo ještě lépe jako stroj času, který by Blues přihrál další Hoffmanovy body.

Ještě 5. března totiž vše vypadalo růžově, Hoffman měl z 23 zápasů 18 bodů, včetně sedmi přesných zásahů. Dvěma body zařídil čtvrtou výhru v řadě. Sice měl za sebou i pár slabších vystoupení, ale celkově vzato se profiloval jako solidní posila. Plnil očekávání.

Pak se ale brankostroj zasekl a přehlížené nedostatky v Hoffmanově hokeji začaly bít do očí. Výsledek znáte. Mač v roli diváka. Najde Hoffman ztracenou formu a bude pro St. Louis platným hráčem?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+