Je to jako smrt tisíci řezy, štve McDavida trápení Edmontonu. Věří v lepší časy

Edmonton se na začátku nové sezony doslova hledá. Přestože nijak výrazně neoslabil, jeho výsledky jsou podprůměrné. Z deseti zápasů vyhrál jen dvakrát a s pěti body je jedním z nejhorších týmů ligy. Ambice přitom měli Oilers zcela opačné. Pořádně frustrovaný je ze současné situace i Connor McDavid, jenž dokonce uspěchal návrat ze zranění, ale ani to jeho týmu nepomáhá.

Connor McDavid se zranil 22. října proti Winnipegu a scházet měl až dva týdny. Nakonec svou absenci stlačil na týden a jen dva vynechané zápasy. Pomohl spoluhráčům přerušit šňůru čtyř porážek v řadě během Herritage Classic proti Calgary, ale to bylo zejména kvůli tomu, že Flames jsou dalším ohromně se trápícím týmem.

Po utkání pod otevřeným nebem se potvrdilo, že výhra nad Calgary neznamenala blýskání na lepší časy. V dalších dvou zápasech totiž Edmonton opět prohrál. Naposledy v sobotu na svém ledě s Nashvillem 2:5.

Po utkání se o svých pocitech rozpovídala největší hvězda Olejářů Connor McDavid. Frustrace byla cítit skoro z každého jeho slova. „Myslel jsem si, že jsme měli dobrý začátek,“ připomněl, že se Edmonton dostal v 10. minutě do vedení. „Pak jsme ale udělali zase ty samé mentální chyby, které nás pořád a znovu stojí zápasy. Nutí nás to pak dohánět skóre, což je v této lize těžké,“ podotkl McDavid.

K vyjádření, co při současném trápení svého týmu prožívá, použil hodně netradiční slova. Pro hráče jeho kalibru jsou ovšem příznačná. Hokejem totiž doslova žije. „Je to jako smrt tisíci řezy. To je, co pociťuju. Nabaluje se to jako sněhová koule.“

Edmontonu neprospívá ani fakt, že samotný McDavid není v úplně špičkové formě, přestože se dle svých slov cítí plně zdravý. V osmi zápasech zaznamenal sice 10 kanadských bodů, ale jen dva góly. Právě jeho góly přitom celku z Alberty schází. V minulé sezoně měl po osmi odehraných zápasech na kontě hned osm branek a patnáct kanadských bodů. A i díky tomu Edmonton vítězil.

Jak ale McDavid trefně poznamenal, v hokeji se vše může velmi rychle změnit. „Loni jsme na začátku sezony měli sedm výher a tři porážky, pak jsme naopak sedm zápasů z deseti prohráli. Letos jsme začali naopak, takže dalších deset zápasů bude pro náš tým velkých,“ řekl pln naděje, že se karta rychle obrátí v prospěch Edmontonu.

Snadné to ale rozhodně nebude. Z těchto deseti nadcházejících zápasů odehraje Edmonton hned sedm venku. Začne 7. listopadu na hřišti rozjetého Vancouveru. Vyplní se McDavidova predikce, že přijdou lepší časy?

