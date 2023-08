Jeník v Arizoně (asi) skončí. Jaké má možnosti?

V NHL zůstává po sedmi týdnech od otevření trhu dvanáct chráněných volných hráčů – mezi nimi je i český útočník Jan Jeník, na kterého drží práva Arizona. Zdá se však, že se tohle spojení brzy přetrhne.

Coyotes sice v červenci předložili Jeníkovi kvalifikační nabídku (v hodnotě 787 tisíc dolarů), tu ale exliberecký talent nepřijmul. Zahodil tím jistotu smlouvy v NHL, od té doby je ve hře pět scénářů (s odlišnou pravděpodobností).

Zaprvé... Domluví se s Arizonou na kontraktu jiným způsobem. Tahle varianta zřejmě moc pravděpodobná není: i proto, že se Coyotes blíží k limitu 50 smluv, na postu centra navíc mají díky nedávným podpisům Logana Cooleyho nebo Nicka Bjugstada velkou konkurenci. Do ničeho bezhlavého se tedy s Jeníkem nepohrnou.

Zadruhé... Bude doufat, že na něj některý z týmů v NHL využije tzv. offer sheet. Jeníkův agent Allan Walsh k tomu dokonce veřejně vyzýval na Twitteru. Jenže... Tento způsob, jak přebrat soupeři chráněného volného hráče, je mezi generálními manažery tak trochu tabu. Nikdo si totiž nechce zbytečně rozházet vztahy s kolegy.

Zatřetí... Počká si na výměnu, o kterou během léta požádal.

Začtvrté... Bude čekat, nebude hrát (a tedy ani nedostávat zaplaceno). Pokud by do 1. prosince s Arizonou nepodepsal smlouvu, v sezoně 2023/2024 už by sice nemohl nastoupit v NHL, zároveň by na něj ale Coyotes ztratili práva. Jeník by si tedy potom mohl vybrat klub čistě podle vlastní vůle.

Zapáté... Návrat do Evropy. Na stole už nabídky má, jak ale informuje zámořský insider Craig Morgan, Jeníkovou touhou zůstává boj o místo v NHL – při sedmnácti dosavadních startech zaujal čtyřmi brankami, a dokázal si tak, že na nejvyšší úroveň stačí.

I když ho lehce zbrzdila zranění, Jan Jeník je ve 22 letech pro NHL stále perspektivním hráčem: umí dávat góly a navíc se dokáže (doslova) porvat za spoluhráče.

Do startu přípravných kempů v NHL zbývá měsíc. Je tedy pořád spousta času, jak se ze současného statusu quo dohrabat k uspokojivému řešení pro všechny strany.

Share on Google+