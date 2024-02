Jenner? Zájemci mohou zapomenout, nikam nepůjde, řekl rezolutně Davidson

Sezona Columbusu je jedním velkým zklamáním. Poslední místo ve Východní konferenci a čtvrtá nejhorší bilance v celé lize je toho dokonalým důkazem. Není tedy divu, že kolem několika hráčů Blue Jackets začíná být s blížící se uzávěrkou přestupů rušno. Prezident hokejových operací a do konce sezony také generální manažer John Davidson ovšem dal jasně najevo, že od kapitána týmu Boona Jennera mají dát všichni ruce pryč.

Zpackaná sezona v Ohiu má za následek dvě věci. Tou první byl vyhazov dlouholetého generálního manažera Jarma Kekäläinena, tou druhou je pak zvýšený zájem o vybrané jedince z kádru Blue Jackets, o které by týmy usilující o úspěch v play-off rády posílily své sestavy.

Podle Johna Davidsona, který je prezidentem hokejových operací organizace Blue Jackets, je registrován zejména zvýšený zájem o třicetiletého Boona Jennera.

Jenner strávil celou dosavadní kariéru v dresu Modrokabátníků a má smlouvu ještě na dvě sezony na 3,75 milionu dolarů ročně. Přestože tedy není klasickým hráčem, na kterém neúspěšné týmy zkouší získat zajímavé protihodnoty pro budoucnost (hokejistou s končící smlouvou, pozn. redakce), Davidson musel už několik zájemců odmítnout.

Situace dospěla tak daleko, že se rozhodl veřejně oznámit, aby od kapitána Columbusu dali všichni ruce pryč.

„Máme hodně telefonátů ohledně Boona, ale Boone nikam nepůjde. Boone ani nikam jít nechce,“ řekl zcela jasně Davidson. Potvrdil tím i slova samotného Jennera, který sám tento týden odmítl spekulace ohledně možné změny dresu.

„Chci, aby se naše parta stala úspěšným týmem, abychom se dostali do play-off a abychom se jako tým vrátili na ligovou mapu,“ řekl v rozhovoru pro The Athletic. „Vím, že to v sobě máme, právě jen procházíme určitým procesem. Osobně chci být součástí toho, čím se můžeme stát. Máme před sebou sice ještě dlouhou cestu, což vím, ale můžeme to dokázat.“

Jenner v této sezoně vynechal kvůli zranění celkem 15 zápasů, přesto je jedním z nejlepších střelců týmu. Ve 38 utkáních zapsal na své konto 17 branek, k čemuž přidal 5 asistencí. Právě střelecké kvality v podprůměrně hrajícím týmu z něho dělají žhavé zboží pro řadu ostatních týmů. Jenner se však z Ohia stěhovat nechce, s čímž se musí všichni zájemci smířit.

