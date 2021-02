Jumbo Joe je zpět! Thornton se vrací do sestavy

Dobrá zpráva pro fanoušky Maple Leafs! Joe Thornton by se měl vrátit do sestavy už v nejbližším zápase Toronta. Potvrdila to jeho účast na tréninku i následný rozhovor, ve kterém prozradil, že se už návratu po zranění nemůže dočkat.

V noci na úterý se Toronto představí doma proti Ottawě a Joe Thornton by měl být u toho. Legendární útočník v sestavě nefiguroval tři týdny a vynechal deset utkání. Delší pauzu zapříčinilo zlomené žebro, které si na tréninku stále kryl větší vrstvou chráničů.

„Ustál jsem všechny různé hity a nárazy. Ať už lehčí, nebo těžší. Cítím se dobře,“ řekl Thornton. „Nejsem nijak omezen. To nejtěžší je za mnou. Teď už se těším zpátky na led, soustředím se jenom na zápas.“

Thornton se zranil 20. ledna v utkání proti Edmontonu. Ve třetí třetině byl naražen na mantinel a ihned odjel na střídačku. Poté zamířil do šatny, ze které už se nevrátil. Bylo jasné, že je zle. Zlomené žebro tyto obavy naplnilo.

V dresu Maple Leafs stačil Jumbo Joe, jak je mu přezdíváno, odehrát pět zápasů s bilancí 1+1.

Svoje zápasy odehrál Thornton v elitní lajně s Austonem Matthewsem a Mitchem Marnerem. Na tom by se nemělo nic měnit, protože právě v takovém složení Toronto v neděli trénovalo.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+