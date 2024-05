Nezvyklý trenérský kolotoč. Je to šílenství, kroutí hlavou DeBoer

Toronto Maple Leafs ve čtvrtek po další prohře v prvním kole vyhodili trenéra Sheldona Keefaa. Ten byl přitom pátým nejdéle sloužícím šéfem lavičky v lize poté, co byl najat v listopadu 2019. Trpělivost se v současné době v NHL skutečně nenosí.

Od konce sezony 2022/23 bylo propuštěno, rezignovalo nebo skončilo 17 hlavních trenérů.

Například Washington Capitals najali svého dalšího trenéra, Spencera Carberyho loni na konci května. Díky této fluktuaci se však Carbery stal 14. nejdéle sloužícím trenérem v NHL, přestože je ve své funkci necelý rok.

"Je to šílenství," řekl hlavní trenér Dallasu Stars Pete DeBoer. "Trénujeme v době, kdy všichni mluví o moderním sportu, o budování vztahů, které jsou klíčem. Jak to chcete dělat při takové fluktuaci? Nechápu to, ale takový je svět, ve kterém žijeme."

Čtyři nejúspěšnější týmy v lize za posledních deset let, Tampa Bay Lightning, Pittsburgh Penguins, Colorado Avalanche a Carolina Hurricanes, si své hlavní trenéry podržely nejdéle. Žádný z nich nenajal v průběhu roku 2020 někoho nového.

"V lize je to skutečně časté, očekávání každého týmu se zdají být opravdu vysoká," řekl hlavní trenér Avalanche Jared Bednar." Na trenéry je vyvíjen tlak, aby dokázali své týmy přimět k výkonům na nejvyšší úrovni. Je to těžké, když vidíte, jak jsou kluci propouštěni a musí se stěhovat a hledat novou práci. My jsme měli štěstí, že naše vlastnická skupina a vedení týmu byli opravdu trpěliví. Vidíte, že některé týmy v lize, které si dokázaly udržet své trenéry, mají úspěch. Doufejme, že se to podaří více týmům."

NHL jako celek má tendenci opakovaně využívat stejnou skupinu čtyřiceti nebo více trenérů a odmítá riskovat nové tváře. Čestnými výjimkami budiž například Kris Knoblauch, jenž měl úspěchy na farmě Rangers a teď vede Oilers, nebo zmiňovaný Carbery.

Jedním z dalších příkladů je situace z tohoto týdne, kdy Ottawa přivedla bývalého trenéra Vancouveru a New Jersey Travise Greena. Green dostal práci v Ottawě, přestože má v kariéře úspěšnost výher hluboko pod 50 %. Trenér, kterého Senators propustili, DJ Smith, nasbíral podobnou kariérní bilanci (131-154-32).

Share on Google+