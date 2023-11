Kam zamíří Kaneovy kroky? Hovoří se o velkém zájmu čtyř týmů

Jedním z hlavních otazníků podzimu (respektive blížící se zimy) je, komu se nakonec upíše velezkušený Patrick Kane. O čtyřiatřicetiletého útočníka, který se v červnu podrobil operaci kyčle a s podpisem nového kontraktu vyčkává, dokud nebude připravený naskočit do plného tréninku, je v NHL velký zájem. V tuto chvíli se spekuluje především o čtyřech týmech, které by rády hvězdného Američana ulovily.

Patrick Kane, jenž v NHL hrál od roku 2007 v podstatě až do jara 2023 pouze v dresu Chicaga, v uplynulé sezoně poprvé zažil v rámci ligy stěhování, když byl vyměněn do New Yorku Rangers. Tento přestup měl za cíl dvě věci - Chicagu měl pomoci v přestavbě a Kanea měl dostat do týmu, který měl ambice uspět v play-off.

Kýžený úspěch se ale nedostavil a americký hokejista spolu s Jezdci vypadl hned v prvním kole play-off. S hořkou pachutí zklamání se tak Kane svěřil do péče chirurga a podrobil se operaci kyčle, aby se zbavil diskomfortu a mohl i nadále hrát na špičkové úrovni.

Kvůli operaci se zároveň rozhodl, že si nebude hledat angažmá, dokud nebude plně vyléčen. Rehabilitace po operaci však probíhá podle informací velmi dobře a trojnásobný vítěz Stanley Cupu již zaúkoloval svého agenta, aby zahájil oťukávací rozhovory s některými týmy NHL.

Přestože o tom, s kým agent Pat Brisson hovoří, žádné konkrétní informace nejsou, v zámoří se skloňují jména především čtyř týmů, které by měly mít zájem vyšperkovat své soupisky o autora 1237 kanadských bodů (451+786).

Asi nikoho nepřekvapí, že zájem o Kaneův návrat by měli Rangers. V dresu Jezdců odehrál Kane v minulé sezoně spolu s play-off celkem 26 zápasů, ve kterých dal šest branek a přidal dvanáct asistencí. Přestože bude Kaneovi příští neděli 35 let, generální manažer Chris Drury si je vědom jeho kvalit a obdobná posila se organizaci s těmi nejvyššími ambicemi zkrátka hodí.

Obdobně přemýšlí také na Floridě. Podle několika insiderů jsou Panthers rovněž velmi aktivní při rozhovorech s Brissonem. Navíc, pokud jde o Floridu jako takovou, tato slunečná a teplá oblast je oblíbenou destinací pro volné hráče. A když se vezme v potaz fakt, že Florida byla na jaře ve finále Stanley Cupu a i letos chce v play-off uspět, může být pro Kanea lákavé zamířit právě tam.

Problémem Panthers i Rangers ovšem je, že nemají pod platovým stropem prakticky žádné místo a Kanea si zkrátka bez výraznějších zásahů do soupisek nemohou dovolit.

Návrat do rodného města?

Dle spekulací se do honby o Kanea zapojilo také Buffalo. Kane je rodák právě z Buffala, takže lákat na příchod domů se zdá být ze strany Sabres logickou volbou. Generální manažer Kevyn Adams je navíc bývalým spoluhráčem Kanea z Chicaga, takže ví, co by na Američana mohlo při jednání platit.

V neposlední řadě jsou pak Sabres na vzestupu a v minulé sezoně scházel tomuto týmu jen bod na nejlepší osmičku Východní konference. Buffalo chce poprvé od roku 2011 do bojů o Stanley Cup a akvizice zkušeného Kanea by tomuto mladému kádru mohla výrazně pomoci.

Obdobné myšlenky přitom mají i v Detroitu. Byť generální manažer Steve Yzerman v létě proklamoval, že se nebojí obětovat sezonu 2023/24 v zájmu budoucnosti, dosavadní výkony Red Wings naznačují, že suchá léta bez play-off mohou klidně skončit.

Pomyslným x-factorem je Alex DeBrincat, jemuž se v Michiganu daří. A právě na DeBrincata, se kterým Kane hrál v Chicagu pět sezon a patřil k jeho oblíbeným spoluhráčům, údajně Detroit Patricka Kanea láká.

Red Wings, stejně jako Sabres, si navíc mohou Kanea dovolit zaplatit, což může být v jednání o něm rozhodující.

A nebo také může být všechno jinak. Nesmí se zapomenout, že Pat Brisson teprve zahájil první rozhovory a do smečky vlčáků, kteří budou chtít získat zkušeného forvarda do svých řad, se mohou zapojit i další organizace. Otázka, kam nakonec zamíří kroky hvězdného Američana, by však mohla být brzy vyřešena.

