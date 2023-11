Kessel stále nemá smlouvu. Jsem trochu překvapený, budu hrát kdekoliv, hlásí Iron Man

Stal se prvním hokejistou, který v NHL odehrál více než tisíc zápasů v základní části bez jakékoliv absence. Skutečný Iron man, jenž nevynechal jediný zápas od 3. listopadu 2009, však prozatím další utkání do své série od konce minulé sezony nepřidal. Důvodem je, že stále nemá smlouvu. Kessel je přitom připraven hrát za málo peněz a i v podstatně menší rolí než doposud. Zkrátka touží ve své kariéře pokračovat.

Napjaté rozpočty řady organizací NHL, zvyšující se věk samotného Phila Kessela, jeho slabší produktivita v minulé sezoně, či vyčkávání s případným posilováním kádrů na pozdější fáze sezony. Důvodů, proč americký sympaťák stále nemá smlouvu, přestože už není oním ofenzivním esem překonávajícím hranice 30 gólů a 80 bodů za sezonu, může být mnoho.

Přesto je to poměrně překvapivé. Šikovné ruce tohoto křídelníka, jenž se už třikrát radoval ze zisku Stanley Cupu, dokážou stále rozpohybovat ofenzivu.

Prvním problémem při vyjednávání o nové smlouvě bylo, že ve Vegas, kde v sezoně 2022/23 působil a v 82 zápasech zapsal 14 branek a 22 asistencí, na něj prostě nezbyly peníze. Ani na veteránské minimum. Byť tuto situaci vyřešilo zapsání tří hokejistů na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, generální manažer Kelly McCrimmon si zkrátka spočítal, že raději finance investuje jinam, než do Kessela. Američanovi totiž v posledním play-off scházela rychlost, výbušnost i dobrý pohyb po ledě a drtivou většinu cesty Rytířů za Stanley Cupem proseděl na tribuně.

Zkrátka to nebylo ono. Kessel sice odehrál kompletní základní část, ale zároveň dostával v průměru jen 12 minut a 49 sekund na utkání, vůbec nejméně v kariéře. Navzdory tomu zaznamenal solidních 36 kanadských bodů. Pro Vegas to při ladění kádru na novou sezonu bylo málo a málo to s ohledem na vše výše zmíněné bylo i pro ostatní týmy, které po Kesselovi na trhu s volnými hráči nesáhli.

Rodák z Madisonu ve Wisconsinu se ale ještě nevzdává a hodlá pokračovat. Chce ukázat, že ve 36 letech nepatří do starého železa a má, co nabídnout. „Zůstávám připravený. Chodím stále bruslit. Příští týden budu spolupracovat v Arizoně s jedním bruslařem. Budeme individuálně trénovat, abych zůstal připravený pro návrat,“ řekl Kessel pro The Athletic.

„Vím, že pořád můžu hrát a stále dokážu svou hrou pomoci,“ míní Kessel, jenž poukazuje i na to, že přes omezený čas na ledě v minulé sezoně neměl špatné statistiky. „Na to, jak málo jsem hrál, tak si myslím, že jsem čísla měl docela slušná, že? Takže vím, že mohu některému týmu pomoci a přispět k tomu, aby se dávaly góly.“

Pevné zdraví, velké zkušenosti ani šikovné ruce však Kesselovi místo v NHL v nové sezoně prozatím nezajistily. „Jsem z toho trochu překvapený, že jsem zatím nic neobdržel, ale tak to prostě je,“ je se současnou situací smířený.

Sám si je navíc vědom, že věk zastavit nelze, a tak dal jasně najevo, že je připravený přijít i o aktivní šňůru Iron mana. V základní části NHL nechyběl na ledě od 3. listopadu 2009 a během této doby nastoupil do 1064 zápasů v řadě. Kvůli absenci nové smlouvy je jeho šňůra zmražena, tudíž jakmile někde podepíše, bude moci navázat, kde skončil. Nevadilo by mu však ani to, kdyby část sezony proseděl na tribuně a o svou sérii přišel. Natolik mu záleží na tom, aby jeho kariéra dál pokračovala.

„Moc se o to nestarám. Myslím, že si lidé myslí, že je to pro mě důležité, ale nikdy jsem se o to moc nestaral. Vždy jsem byl spíš kluk, co cítí, že by měl být v sestavě a když budu moci hrát, budu hrát,“ zmínil, že na rekordu Iron Mana a pokračování šňůry mu příliš nezáleží.

Naopak, je ochotný naslouchat nabídkám kohokoliv, jakéhokoliv týmu NHL. S ambicemi, či bez ambicí. Jen kvůli pocitu, že bude moci být na ledě a bojovat o vítězství se spoluhráči. „Jsem ochoten jít kamkoliv. Protože chci hrát, protože hokej miluju,“ dodal bývalý hráč Bostonu, Toronta, Pittsburghu, Arizony a Vegas.

