Konec v play off? Ano. Konec v Tampě? Nemyslím na to, řekl Stamkos

Když se v pondělí odpočítávaly poslední vteřiny sezony Tampy Bay Lightning, mnozí si pravděpodobně kladli otázku, zda to také může být konec působení Stevena Stamkose v týmu. Smlouva v červnu doběhne a o nové se nejednalo ani nejedná.

„Ne, to mě nikdy nenapadlo,“ řekl ale Stamkos po v posledním zápase. „Jsem na ledě, abych se snažil pomoci týmu vyhrát bez ohledu na cokoliv.“

Stamkos, kterého si Lightning vybrali jako jedničku draftu v roce 2008 a od roku 2014 je jejich kapitánem, se může stát v červenci nechráněným volným hráčem. Před začátkem sezony vyjádřil dvojnásobný vítěz Stanley Cupu frustraci z toho, že jednání o smlouvě ještě nezačala.

„Abych byl upřímný, byl jsem zklamaný z toho, že se v tomto ohledu nejedná,“ řekl Stamkos otevřeně. „Na konci sezony jsem otevřeně řekl, že bych chtěl smlouvu uzavřít před začátkem tréninkového kempu. Žádné rozhovory ale neproběhly. Rád bych prodloužil dokončil tady kariéru, ale to není v mých silách. Sám si smlouvu napsat nemůžu.“

V lednu generální manažer Lightning Julien BriseBois při řešení situace ohledně útočníkovy smlouvy trval na tom, že Stamkos nebude prodán před uzávěrkou přestupů.

„Sedneme si a vyhodnotíme, jak na tom jako tým jsme a jak na tom je Steven,“ řekl tehdy BriseBois. „Uvidíme, jak se nám podaří, aby vše fungovalo dohromady. Na konci sezony pak zhodnotíme, jak na tom jako klub jsme, a budeme řešit budoucí smlouvy všech našich hráčů.“

Čtyřiatřicetiletý Stamkos byl proti Panthers s pěti góly v pěti zápasech nejlepší. Stalo se tak poté, co nastřílel 40 gólů a s 81 body v 79 zápasech základní části. I přes svůj věk nezpomaluje, stále je elitní.

A také legendární. Snad ve všech ofenzivních ohledech je nejlepší v historii týmu. Druhý je jen v počtu asistencí (582) za Martinem St. Louisem (588).

Na otázku, zda si myslí, že Stamkosova budoucnost bude v příštích dnech velkým tématem rozhovorů, odpověděl trenér Lightning Jon Cooper, že by neměla být.

„Nevím, jestli se o tom bude mluvit. Každopádně doufám, že ne, neměla by to být debata,“ řekl Cooper. „Patří sem. My to víme, on to ví. Rostli jsme spolu. Je to zatraceně dobrý hráč, ale nevím, co se stane. Na to může odpovědět jen on a Julien.“

