Konečně na kempu a s novými úkoly. Zegras se soustředí s trenérem na defenzivu

Přišel o dva týdny tréninkového kempu, konečně je ale Trevor Zegras zpět u svého týmu a snaží se dohnat, co zameškal. Nová sezona se blíží a vedení Anaheimu ví, že Zegrasovým hlavním přínosem pro tým bude kvalitní ofenziva. Okamžitě se ale začalo pracovat na tom, aby se zlepšila i defenzivní činnost jejich vycházející hvězdy. V té má totiž obrovské mezery.

Mladý útočník spěšně dorazil mezi své spoluhráče v úterý, prakticky hned po uzavření nového tříletého kontraktu. S generálním manažerem Patem Verbeekem se dohodl, že bude pobírat 5,75 milionu dolarů ročně a na konci smlouvy bude znovu chráněným volným hráčem s potenciálem jít přes 10 milionů ročně.

Jelikož ale jednání zabralo spoustu času, Zegras kvůli tomu přišel o podstatnou část tréninkového kempu. Ten je přitom v mnoha ohledech nesmírně důležitý. A u Ducks to platí dvojnásob, jelikož mají nového trenéra.

Greg Cronin proto po příchodu Zegrase na led neztrácel s ničím čas a přivítal svého svěřence po svém. „První, co udělal, tak mi vzal hokejku a zahodil ji do rohu,“ smál se dvaadvacetiletý Američan. Cronin totiž od něho nechtěl vidět, co umí s pukem. Toho si je dobře vědom, vždyť Zegras v posledních dvou sezonách dal shodně 23 branek a v uplynulém ročníku v 81 zápasech zaznamenal 65 bodů.

Mnohem podstatnější pro Cronina bylo, jak se Zegras dokáže pohybovat. Chtěl vidět práci nohou při návratu do pásma a při defenzivní činnosti. V tom tkví jedna z hlavních slabin rodáka z Bedfordu. V minulé sezoně měl totiž 75 ztrát a podruhé v řadě byl z hráčů Anaheimu v této statistice vůbec nejhorší (ztrátou se míní situace, kdy se hráč nechá obrat o puk, který měl plně pod kontrolou). Dle webu Evolving-hockey.com patřil rovněž mezi patnáct nejhorších útočníků v obranné činnosti.

A přesně na tom chce Cronin se Zegrasem pracovat.

„Byla to také jedna z podstatných věcí ohledně smlouvy, abych zvládal obousměrnou hru a byl schopný hrát s pukem v útoku i obraně,“ připustil americký útočník. „Generální manažer na to kladl velký důraz. Pokud chcete hrát v této lize, je to něco, k čemu se musíte zavázat. Myslím, že Cronin je na to rozhodně ten správný trenér,“ podotkl Zegras.

Ostatně, na zlepšení defenzivy pracuje Cronin s celým týmem. Bylo tedy jasné, že ani Zegras, jenž jinak bude útočným esem, se tomu nevyhne.

„Když s ním hovořím, nebavíme se o jeho útoku. Je to dynamický ofenzivní hráč. Nejprve musíte člověka poznat, a když si pak s ním sednete, teprve s ním začnete mluvit o systému,“ vysvětloval svůj přístup k Zegrasovi trenér Cronin. „Někteří z hráčů se po celou svou kariéru soustředí jen na útok. Pouze se soustředí na ofenzivu a to je vše, ofenziva.“

„Jeho ofenzivní schopnosti ale nikam nezmizí, vždycky tam budou,“ pokračoval Cronin. „My se ale pokusíme vytvořit pro něho styl, aby byl i zodpovědný. A garantuji vám, že pokud to zvládne, bude mnohem víc u puku a bude mít i víc šancí,“ zdůraznil kouč Anaheimu.

