Krejčí z Bostonu: Jako kdybych nikdy neodešel. Olomouc? Dělá mi radost!

(BOSTON, od našich zpravodajů) Že by byla roční pauza od NHL znát? Ani náhodou. 36letý David Krejčí ukazuje, že stále patří mezi elitní hráče světa – po návratu do Bostonu z mateřské Olomouce má v NHL 17 bodů z 18 zápasů.

V posledním klání byl druhou hvězdou utkání.

Jeho celek sice prohrával 0:2, ale Krejčí dvakrát udeřil a obrat v prodloužení dokonal David Pastrňák.

Díky napínavému závěru urvali Bruins rekordní dvanáctou domácí výhru v řadě a v TD Garden jsou letos stále neporaženi.

„Je těžké vyhrávat v této soutěži. A 12 výher? Je to šílené, ale je zábava být součástí toho,“ komentoval David Krejčí.

„Potvrdili jsme si, že máme opravdu silný tým," doplnil a poté si našel chvíli času na otázky v češtině pro redakci hokej.cz.

Davide, jak si užíváte návrat do Bostonu?

Vyhrávat tolikrát doma je super. Kluci říkali, že jsme dokonce překonali rekord, což je paráda! Hrát za tým, který vyhrává, to je radost chodit každý den na zimák. I když prohráváme, tak víme, že ten zápas můžeme otočit. Je to moc dobrý pocit.

David Krejčí baví @NHLBruins i @NHL ? Takhle oslavovala TD Garden jeho druhou trefu proti Carolině, kterou rozhodčí potvrdili na videu. Skvělá atmosféra! pic.twitter.com/gil1tmwJ5w — Pepa Prášek (@PepaPrasek) November 25, 2022

Musel jste si hodně zvykat na NHL, když jste minulý ročník působil v extralize za Olomouc?

Já jsem se spíš soustředil hlavně na sebe – abych měl dobré léto a pořádně potrénoval. Makat a makat… Snažím se na ledě dělat to, co po nás trenér chce. Věřím v můj talent. Když makám, tak se na ledě projeví.

Změnilo se během toho roku něco tady?

(rozhlédl se po kabině) Pár nových obličejů tady je. Ale zapadl jsem, jako kdybych tady byl furt. Mám trošku štěstí na týmy – i v Olomouci hned od prvního dne mě kluci skvěle vzali. A tady to samé. Jako kdybych nikdy neodešel. Jsem za to moc rád.

„Zapadl jsem, jako kdybych tady byl furt. Mám trošku štěstí na týmy – i v Olomouci hned od prvního dne mě kluci skvěle vzali. A tady to samé. Jako kdybych nikdy neodešel.“

Navíc souhra s Davidem Pastrňákem se nezapomněla. Šlape vám to spolu, třeba proti Carolině vám nahrával na první gól.

No… Hrát s takovým hokejistou... To každého hráče dělá lepším. Já nejsem výjimka.

A jak k vám zapadl Pavel Zacha? V posledních utkáních hrajete všichni tři v jedné formaci.

Osobně jsem ho neznal, ale jako soupeři jsme se znali – v konferenci jsme proti sobě hráli dlouho. Je to super kluk – maká a dělá všechny malinké detaily, co po něm trenér chce. Poslední dobou hrajeme spolu v lajně, což je super. Rozumíme si. Doufám, že to takhle vydrží ještě dlouho.

Kromě vás tří jsou v týmu i Tomáš Nosek, Jakub Zbořil a pár zápasů stihl i Jakub Lauko… Hrají v kabině české písničky?

Ne, nehrají (usmívá se). Ale je super si s někým česky pokecat a jít na večeři, když někde jsme. Naposledy jsme spolu byli na Floridě všichni Češi na večeři.

A trávíte spolu hodně času?

Snažíme se, ale furt to nejde. Já tady mám i hodně svých kamarádů. Nemůžeme být jen všichni Češi spolu. Snažíme se to nějak namixovat, ať nejsme jenom spolu, ale jednou za čas si vyrazíme.

„MS ve fotbale sleduju hodně. Fandím Anglii nebo Brazílii. Zkrátka těm, co hrají dobrý fotbal.“

David Pastrňák přiznal, že fandí na MS ve fotbale Belgii. Co vy a fotbal?

Jo, sleduju to hodně. Fandím Anglii nebo Brazílii. Zkrátka těm, co hrají dobrý fotbal. My jsme hráli během utkání Anglie – Amerika. Na to jsem se zrovna těšil (zápas skončil remízou 0:0 – pozn. red.).

Stihl jste si užít Den díkůvzdání, který se v Americe letos slavil 24. listopadu?

Teď půjdeme s rodinkou někam (rozhovor vznikal 25. listopadu – pozn. red.). Ve čtvrtek jsme nikde nebyli. Jak jsme měli zápas, tak jsem nechtěl být těžký na ledě.

Rodinu během sezony máte v Jižní Karolíně, že? V Bostonu s vámi tolik nebývá.

Je to tak, je to 16 nebo 17 hodin autem. Teď jsou tady v Bostonu, ale děti chodí do školy a nejsou zde v Bostonu celou sezonu. Nějak na tom pracujeme. Užijeme si teď čas spolu.

„Kluci z Olomouce mi dělají radost! Jsou výborní. Držím jim palce, aby tak hráli dál a dál. Píšeme si spolu hodně, za což jsem moc rád. Já tam zapadl fakt skvěle.“

Na závěr: Co říkáte na Olomouc, která hraje i bez vás na špici v extralize?

Sleduju každý zápas. Živě sice ne, ale na internetu a někdy se dívám také na sestřihy. Kluci mi dělají radost! Držím jim palce, aby tak hráli dál a dál. Mají dobrého trenéra – já znám kluky v kabině – vím, jak hrají. Oni o sobě vědí, co si mohou dovolit.

Jste s někým v kontaktu?

Jo, píšeme si hodně s klukama, za což jsem moc rád. Já tam zapadl fakt skvěle. Kluci jsou výborní.

