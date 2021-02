Krize Canadiens? Je to v hlavě, moc přemýšlíme, myslí si Suzuki

Ne, takhle to dál nepůjde. Jestli chtějí v Montrealu letos pomýšlet na úspěch, musí se rychle zvednout. V noci na pondělí přišla na ledě Ottawy čtvrtá porážka z posledních pěti odehraných zápasů. Přitom ještě pár týdnů dozadu to vypadalo, že by Canadiens mohli s Maple Leafs bojovat o divizní titul. Současná forma tomu ale moc neodpovídá.

„Všechno je to jenom v hlavě,“ ví Nick Suzuki. Mladý útočník proti Ottawě otevřel skóre a letos patří k tomu nejpříjemnějšímu, co Canadiens nabízí. „Moc přemýšlíme. Hrajeme tak, abychom neprohráli. Ne tak, abychom vyhráli. To je špatně.“

„Na začátku sezony to bylo jinak,“ pokračoval ještě. „Byli jsme plní energie a prostě jsme se hokejem bavili. Nějak to z nás vyprchalo.“

Montreal má velice zkušený tým. Carey Price, Shea Weber, Corey Perry nebo Tyler Toffoli jsou ostřílení borci, kteří jsou v lize roky. Všem jim velí Claude Julien, jenž v NHL trénuje osmnáct sezon.

„Musíme svou hru zjednodušit,“ má v hlavě jednoduchý recept. „Někdy až moc riskujeme, za což jsme pak potrestaní. Potřebujeme se uklidnit a dát naši hru do pořádku.“

Uklidnit situaci by měli právě zkušení borci, kteří byli zmíněni výše. V takových okamžicích, které se blíží ke krizi, tým jednoduše nemůže stát na mladících Suzukim a Kotkaniemim.

„Musíme přestat dělat chyby,“ ví moc dobře Corey Perry, jemuž se v posledním zápase také povedlo skórovat. „Je to jen o nás. Soupeřům teď darujeme spoustu příležitostí ke skórování, ale zapracujeme na tom a budeme zpět.“

Delší výpadek si Canadiens nemohou dovolit. Severní divize je velice vyrovnaná. Až na Toronto a Ottawu, kteří okupují opačné póly tabulky, je bodový rozdíl mezi týmy minimální. Taková dvoutýdenní ztráta formy by mohla být v konečném součtu fatální.

První krok k úspěchu? Nepřemýšlet a hrát.

„Přemíra myšlenek je v hokeji špatné znamení. V posledních zápasech jsem měl v hlavě, že neboduji,“ vzpomíná Suzuki. „Jako tým to musíme zjednodušit a vrátit se k tomu, co fungovalo na začátku ročníku.“

