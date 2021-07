Kubalík, Chalupa, Pour. Plzeňská enkláva dobývá Chicago

V Chicagu už je to vlastně tradice. Aby klub poplatil drahé hráčské jádro, musí neustále doplňovat novou, levnou krví, po níž se ohlíží hlavně v Evropě. V červnu se Jakub Pour připojil k Dominiku Kubalíkovi, Piusi Suterovi nebo Matěji Chalupovi, zástupcům starého kontinentu sdruženým v posledních letech pod značkou Blackhawks.

Podpis dvaadvacetiletého Jakuba Poura, který před několika týdny dostal vstupní dvoucestný kontrakt se stropovou zátěží 842 500 dolarů ročně, je o to pikantnější, že jde o hráče s plzeňskou historií. Tu mají i další dva čeští parťáci.

Dominik Kubalík se stal v Plzni dvakrát nejlepším střelcem Extraligy (2016 a 2017). Matěj Chalupa hrál za plzeňský dorost a v jejím dresu ochutnal poprvé Extraligu. O rok mladší Pour coby rodák z Rokycan působí v Plzni už dlouho, loni byl s 16 body desátým nejproduktivnějším hráčem mužstva. V jeho bodovém rozložení dominovaly branky, jichž nasázel 12.

V zámoří si uvědomují, že to nejsou čísla srovnatelná s Kubalíkem, přesto v klubu doufají, že Pourův střelecký progres bude pokračovat. Kubalík po odchodu z Plzně zářil ve Švýcarsku a svoje kvality potvrdil i v NHL. Loni a letos byl druhým nejlepším střelcem Hawks.

„Od chvíle, Dominik Kubalík nastoupil za Chicago, začal jsem klub detailně sledovat,“ přiznal Pour. „Odvedu tady to nejlepší, abych naplnil svůj sen o NHL. Věřím, že to bude spíš dříve než později, ale budu trpělivý. Ať už přijde šance za měsíc nebo za dva roky, budu připravený.“

Také o čtyři roky starší a zkušenější Kubalík Poura dobře zná. „Je to velký kluk. Má dobrou střelu. Umí využít své tělo, hraje fyzicky. Chodí před bránu a dovede dát gól. Jsem přesvědčený, že severoamerický styl mu bude vyhovovat. Není typickým evropským hokejistou. Lítá nahoru a dolů a umí se nacpat před bránu. Jsem rád, že ho máme.“

Pour začne s největší pravděpodobností příští sezónu na farmě v AHL, kde působil loni také Matěj Chalupa. Ten podepsal s Chicagem v květnu 2020 a v minulé sezóně nasbíral o úroveň níž v Rockfordu ve 27 zápasech 7 bodů (4+3).

Plzeň je v Americe známá hlavně kvůli vynikajícímu pivu. Řada místních odchovanců pochopitelně dobyla NHL. „Nejsou nejbohatším týmem v české lize, proto musí pracovat s tím, co mají. Potřebují zabudovávat mladé hráče,“ říká Kubalík.

Ten je momentálně se 47 góly a 84 body ve 124 zápasech NHL nejlepším Plzeňákem ve slavné lize. Loni podepsal dvouletou smlouvu na 7,4 miliónu dolarů. „Je to bezva, ukázal jsem ostatním, že to jde. Když jsem odcházel do Švýcarska, určitě jsem nečekal, že se s tolika klukama setkám tady v Chicagu. Můžeme si to navzájem usnadnit.“

S Pourem si v létě v Plzni společně zatrénuje. Od Martina Straky, zřejmě nejslavnějšího plzeňského odchovance v NHL, nyní klubového šéfa, k tomu mají svolení. V září se všichni vydají do tréninkového kempu Hawks v Americe. Kubalík s jistotou ohledně budoucnosti, ostatní s nadějí.

