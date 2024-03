Kučerov, MacKinnon, nebo McDavid? Honba za Art Ross Trophy graduje

Ještě před několika týdny to vypadalo, že o cenu pro nejproduktivnějšího hráče sezony si to spolu rozdají pouze Nathan MacKinnon a Nikita Kučerov. V únoru však začala spanilá stíhací jízda Connora McDavida, jenž se sice dlouho nemohl ke svým soupeřům dotáhnout, ale nyní, pouhé tři týdny před koncem základní části, se mu to konečně povedlo. Zdá se, že honba za Art Ross Trophy bude jedním z velkých dubnových vrcholů.

Stane se nejproduktivnějším hokejistou pošesté v kariéře Connor McDavid, podruhé Nikita Kučerov, či snad poprvé Nathan MacKinnon? Aktuální forma hovoří jednoznačně ve prospěch kapitána Edmontonu, jenž v březnu sbírá v průměru dva body na utkání. A to ještě před několika týdny byl považován za toho, kdo se bude na boj o Art Ross Trophy dívat z uctivé vzdálenosti.

Důvodem, proč se nevěřilo v McDavidovo šesté vítězství v produktivitě NHL, byl zejména slabý začátek sezony. Kanadská hvězda zrovna nezářila, k tomu dva zápasy vynechala kvůli zranění a oproti ostatním borcům nabrala dost citelnou ztrátu, která se navíc v lednu ještě navyšovala.

Jenže muž, který v minulé sezoně zaznamenal neskutečných 153 kanadských bodů, se ke konci ledna rozjel. A byť dlouho MacKinnon s Kučerovem odolávali, nakonec se nechali svým sokem "docvaknout".

Situace se před závěrem sezony má následovně. Produktivitu vede Kučerov z Tampy, jenž v 71 zápasech posbíral 124 bodů (42+82), přičemž mu do konce základní části zbývá odehrát deset utkání. Pomyslnou nejhorší pozici má v tuto chvíli MacKinnon z Colorada, jenž nevynechal ani jeden zápas a v 73 duelech zaznamenal 123 bodů (45+78). Jeho Laviny odehrajou už jen devět zápasů.

A McDavid? Navzdory tomu, že vynechal dvě utkání, stihl v 69 střetnutích posbírat 122 bodů (27+95). Zatímco v minulé sezoně řádil jako střelec, v této sezoně chce pokořit hranici 100 asistencí během jednoho ročníku. A jeho obrovskou výhodou v honbě za Art Ross Trophy je fakt, že Edmonton bude hrát ještě jedenáct zápasů. O jeden víc než Kučerov, o dva víc než MacKinnon.

Pokud chtějí Kučerov s MacKinnonem stíhačku McDavida zastavit, potřebují i významnou pomoc svých spoluhráčů. Stejně jako se McDavid může spolehnout například na Zacha Hymana či Leona Draisaitla, na jejichž gólech se velmi často sám podílí.

McDavid, jenž v posledním utkání proti Los Angeles zaznamenal hned tři body, má oproti konkurentům i nejlepší aktuální formu, což nejlépe dokazují statistiky. Za posledních deset zápasů dal čtyři góly a přidal hned osmnáct asistencí. Za stejné období měl Kučerov bilanci 4+16 a MacKinnon 6+12. Jenže pokud se podíváme na mnohem kratší herní období, tak za poslední tři zápasy měl McDavid sedm bodů, MacKinnon čtyři body a Kučerov jen dva.

Byť tedy Nikita Kučerov měl ještě minulý týden na své soupeře vcelku zajímavý náskok, za posledních zhruba sedm dní o něj velmi rychle přišel.

A díky tomu čeká fanoušky NHL opravdu atraktivní závěr sezony z pohledu souboje tří superhvězd. Zatímco v posledních třech sezonách McDavid suverénně vládl produktivitě, v této sezoně má dva velmi zdatné vyzyvatele. Potvrdí svou dominanci a získá Art Ross Trophy počtvrté v řadě, nebo jeho spanilou jízdu za další trofejí dokážou Kučerov s MacKinnonem odvrátit?

