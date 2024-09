Laine je zpět! Připomínal mi legendárního Lafleura, říkal trenér

Patrik Laine se v noci představil poprvé jako hráč Montrealu. Na tribunách to samozřejmě bylo tématem číslo jedna a byť gól nedal, zaujal. „Vyrůstal jsem při sledování Guye Lafleura a tohle bylo něco podobného,“ zářil po zápase spokojeností trenér Martin St. Louis.

Laine má potenciál být naprosto elitním střelcem, jen ho využít. Ve svém prvním předsezonním zápase za klub nevstřelil ani jeden gól, ale zaznamenal více střel na bránu (5) a více střeleckých pokusů (9) než kterýkoli jiný hráč v obou dresech. Laine mohl opouštět stadion s dobrým pocitem.

Právě po takové podpoře šestadvacetiletý hráč toužil, aby mohl začít svou snahu o oživení kdysi slibně se rozvíjející kariéry, kterou v minulé sezoně zhatila zranění a problémy mimo led, jež si vyžádaly pobyt v asistenčním programu.

Laine byl ve Winnipegu střelcem se 44 góly, do Montrealu přišel s úmyslem stát se jím znovu, takže pro něj opravdu hodně znamenalo, že se k němu fanoušci budou chovat jako k jednomu z nich hned od začátku.

„Hrál jsem tady už mnohokrát, ale nikdy ne v přípravě,“ řekl urostlý Fin, který na dresu Canadiens nosí číslo 92. „Dnes to bylo naprosto šílené, to jsem nečekal. Jsem šťastný, že jsem tady. Tohle publikum je prostě jedno z nejlepších, jaké jsem kdy viděl, takže jsem víc než šťastný, že tu budu hrát i v budoucnu.“

Fanoušci Canadiens dali jasně najevo, že jsou rádi, že tu Laine je.

Fin ale před příchodem do Montrealu koncem srpna bruslil jen třikrát a on i St. Louis mluvili o tom, že se zatím soustředí jen na to, aby se před začátkem základní části dostal do tempa a optimální kondice, ale je důvod věřit, že jim s postupem času poskytne mnoho důvodů k radosti.

„Když se podíváte na jeho životopis, vím, že jeho kariéra měla trend vzhůru,“ dodal. „Vím, že někdy na cestě narazíte na hrboly, a co se týče nás, snažíme se, aby to šlo zase nahoru. A myslím, že fanoušci za ním teď rozhodně stojí, respekt si vždycky zasloužíte. My se mu budeme snažit pomoci, aby mohl dělat radost každý den.“

Přijde to, až se bude nadále vytvářet Laineho chemie s Kirbym Dachem a Alexem Newhookem, až si více zvykne na styl hry a prostředí Canadiens a až dostane více příležitostí hrát v Bell Centre.

Share on Google+