Loňská sezóna donutila GM Sharks Mikea Griera přemýšlet, jakým směrem by se měl klub vydat. Už před koncem sezóny byli někteří hráči vyměněni jinam, vše směřovalo k případném draftu, který naštěstí dopadl, jak nejlépe mohl. Celebrini nebude ale zdaleka jediným hráčem, který vyztuží trhliny v soupisce.

Největší úspěch zatím zažili Sharks v sezóně 2015-16, kdy souboj o nejcennější trofej prohráli s Pens, na svůj první Stanley Cup stále čekají. Parta okolo Joea Thorntona nebo Patricka Marleaua je už dávno minulostí a po šílenostech ohledně podepisování předražených smluv to vypadá, že se znovu vrátili na správnou cestu. I v tom by měl pomoci nejmladší trenér v NHL Ryan Warsofsky.

Tým nové generace

Vedle jedničky letošního draftu Macklina Celebriniho se k týmu připojila i loňská čtyřka Will Smith. Právě na nich bude ležet těžké břemeno, stát se tahouny nově vznikajícího žraločího týmu. Tandem jim přeci jen doplní zkušenější útočníci jako Tyler Toffoli nebo navrátilec Barclay Goodrow.

Obrana by se letos měla opřít o českého beka Jana Ruttu, který společně s Jakem Walmanem a Codym Cecim bude patřit k těm zkušenějším borcům na kluzišti.

Dále jsou v týmu mladíci Thomas Bordeleau, Sam Dickinson, Quentin Musty nebo třeba William Eklund. Ani jednomu z těchto hráčům není více než 22 let, ale mají odhodlání a touhu, což je přesně to, co v Sharks dlouho postrádali.

Tým složený převážně z mladých hráčů doplněný o pár zkušených borců stojí před nelehkým úkolem. Už jen to, kolik hráčů bude v prvním zápase debutovat mluví samo za sebe. Nicméně netřeba je podceňovat.

Důvěra v draft

Už před koncem loňského ročníku bylo jasné, že Sharks moc doufají v příchod Macklina Celebriniho, který by měl tým spasit, což se naštěstí povedlo. Sám trenér z něj chce udělat lídra, on sám si na to věří. V San Jose doufají v podobný start, jako zažil McDavid ve své první sezóně v Edmontnu. Předpoklady k tomu jsou, Žraloci dělají všechno pro to, aby to tak bylo, teď záleží jen na Celebrinim, jak tyto otěže dokáže nést. Protože právě on je tím hráčem, který bude lámat pomyslný žraločí chleba.

V brankovišti opět mládí

Sharks mají dlouhodobě problémy v brankovišti. Před příchodem Askarova se v týmu nacházeli Vaněček a Blackwood, kdy ani jeden z nich ve své kariéře nepřesvědčil, že by právě on měl být jedničkou svého týmu. Askarov má cestu v San Jose doslova předurčenou a pokud nepřijde extra velké zaváhání, už teď má svou pozici jistou, což ostatně bylo vidět i na tom, co kvůli němu Žraloci při trejdování obětovali. Zase jako u zbytku týmu se jedná o mladého brankáře, který nikdy nedostal větší přísun zápasů v NHL, i na něm bude letos stát úspěch Sharks. To, jak se s tím popasuje, zůstává otázkou.

Očekávání redaktora

Bylo by troufalé čekat od Sharks nějaké zázraky, potažmo i play-off. Nakročeno mají slušně, myslím, že práce, která letos započne se projeví až za několik sezón. V týmu je hodně naděje, ale také očekávání a především nezkušenosti. Až se tyto neduhy odstraní a přednosti vypíchnou, myslím, že do budoucna se tvoří velmi nebezpečný tým, jen mu je třeba dát čas.

