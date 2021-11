McDavid (znovu) ohromil famózním gólem! Před zápasem odpověděl Tortorellovi

Tohle je McDavidův svět a my v něm žijeme. Kanadská superstar ohromila dalším famózním gólem po individuální akci, tentokráte se zasloužila o vyrovnávací branku proti Winnipegu. I díky tomu nakonec Oilers porazili Jets 2:1 po nájezdech.

Je o něm všeobecně známo, jak obrovský talent má. Přesto Connor McDavid nepřestává hokejovou veřejnost udivovat svými kousky. Na začátku měsíce předvedl brilantní individuální průnik kolem čtyř hráčů Rangers, nyní si podobně počínal proti Winnipegu.

Necelých šest minut do konce třetí třetiny, váš tým prohrává o jednu branku a v tuto chvíli chcete mít na své straně McDavida.

Čtyřiadvacetiletý forvard ještě ve vlastním pásmu převzal kotouč a za pomoci své neuvěřitelné rychlosti a šikovnosti se dostal kolem tří bránících hráčů Winnipegu. Výsledek? Svižná střela na vyrážečku Hellebuycka a rozvlněná síť!

But is Connor McDavid human...? pic.twitter.com/GCbCoOtzT3 — Sportsnet (@Sportsnet) November 19, 2021

„Je to neskutečné, co? Je strašně rychlý, má skvělý pohyb. Dokáže takhle skórovat v důležitý okamžik, kdy to jeho tým potřebuje. Proto je nejlepším hráčem na světě. Jste překvapený, ale zároveň nejste, protože to vidíte každý den na tréninku,“ komentuje počínání svého spoluhráče Kyle Turris.

„Neskutečný hráč. Měl jsem štěstí, že jsem rok hrál s Mario Lemieuxem a podobné věci jsem viděl od něj. On je ale opravdu mimořádný hokejista, dokáže z ničeho udělat něco. Právě načasování to dělá ještě neuvěřitelnějším, oba zmíněné góly byly extrémně důležité,“ líčí trenér Dave Tippett.

Ještě před samotným utkáním hovořil McDavid s novináři. A znovu přišla na řadu otázka na počet faulů na jeho osobu, kterých se příliš nepíská. Tomuto tématu jsme se věnovali v jednom z předchozích článků.

John Tortorella v televizním vysílání radil McDavidovi, ať „mlčí“ a neodpískané fauly neřeší. Když tentokrát přišla podobná otázka, reagovala edmontonská sedmadevadesátka právě na výrok známého bouřliváka.

„Asi budu jen mlčet,“ prohlásil.

