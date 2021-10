Mrázek se sžívá s Torontem. Je to super kluk, říká Spezza

Jít do nového týmu, to není nikdy nic lehkého. Čekalo to i českého brankáře Petra Mrázka, který se po letech v Carolině vydal do Toronta. S týmem už se ale sžívá a vypadá to, že zanechal dojem. Kromě svého vystupování také tím, že je ochoten přijmout fakt, že brankoviště nebude celé jeho. Dělit se o něj bude s Jackem Campbellem.

Když se borci z Maple Leafs vydali na kraťoučký pobyt, aby se líp poznali, zanechal Mrázek jasný dojem. U golfu líp vypadá, než hraje.

„Všichni kluci z Evropy mají rádi golf. Ještě víc jim ale záleží na tom, jak vypadají,” povídal pobaveně Mitch Marner. „Nejsou to špatní golfisti, naopak. Ale oblékají se tak, jako kdyby měli jít na profesionální turnaj. Fakt jim na tom záleží.”

Když se tahle slova dostala k Mrázkovi, zavtipkoval: „Musel jsem trochu odvést pozornost. Všímali si oblečení a ne toho, jak hraju,” dodal s úsměvem.

Právě smysl pro humor je vlastnost, která Mrázkovi pomohla prolomit ledy.

„Je to extrovert, hodně sebevědomý. Super kluk,” shrnul to Jason Spezza, jeden z nejzkušenějších borců v kádru Toronta. „Do týmu zapadl hned. Rád se baví a baví i ostatní, nicméně jakmile jsme na ledě, přepíná na hokej. Je strašně soutěživý. Zatím se ukazuje jako skvělá posila.”

A přesně to Maple Leafs potřebují. Ne skvělého golfistu, ale spolehlivého brankáře. Není tajemstvím, že není jasnou jedničkou. Očekává se, že se v brankovišti bude pravidelně točit s Jackem Campbellem. Ostatně, na to je český rodák zvyklý, stačí si vzpomenout na jeho poslední angažmá v Carolině.

„Máme dva schopné kluky. Jack pro nás v minulé sezoně odvedl spoustu práce, zároveň jsem ale nadšený, že jsme přivedli Petra. Oba dva se svými výkony budou navzájem posouvat,” okomentoval brankářskou situaci trenér Toronta Sheldon Keefe.

Naštěstí pro celou organizaci to vypadá, že nepůjde o soupeření. Dva gólmani se totiž hodně skamarádili.

„Na tom golfu byli pořád spolu,” potvrdil naše slova Marner. „Byla sranda být okolo nich. Pořád o něčem vtipkují a smějí se. Je super mít v týmu takovéto dva gólmany.”

Všichni moc dobře ví, že k úspěchu je pořádek v brankovišti klíčový. V Torontu si zatím můžou mnout ruce, protože to vypadá, že s výběrem obou gólmanů trefili do černého.

„Je strašně důležité, abychom se navzájem podporovali, protože v sezoně nastane spousta krizí,” vysvětloval Mrázek. „Není to tak, že bychom si konkurovali. Jde o to, že na tréninku mu ukážu, že to umím líp než on, takže ho donutím se zlepšit. A to samé platí naopak.”

