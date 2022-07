Na Paláta jsem byl pyšný, líčí Francouz. Mluví o oslavách i tátovi

Pohádková sezona. Pavel Francouz pomohl Coloradu k výhře Stanley Cupu a pátek si mohl užít se slavnou trofejí. Při této příležitosti mluvil před novináři velice zajímavě o triumfu ve finále proti Tampě.

„Když jsem zvednul Stanley Cup a viděl jsem se v odrazu poháru, tak to bylo něco, co nedokážu ani popsat,“ září radostí.

„Je to jako droga. Člověk to chce více a více, chce to zažít ještě jednou. My budeme mít podle mě i další rok silný tým. Šance na obhajobu bude. Vyhrát to ještě jednou by byl skvělý pocit,“ má jasno rodák z Plzně.

Předešlé dva ročníky slavila Tampa spolu s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou. Ti ale tentokrát zažili pocit smutku.

„Ondra Palát? Když jsme vyhráli, tak jsme si plácli rukou. Já jsem mu řekl, že hrál neskutečně. Byl to možná jeden z nejlepších hráčů Tampy,“ smeká Francouz.

„Když jsem ho viděl hrát, tak jsem byl pyšnej na to, že je Čech a že dělá takový jméno našemu hokeji. Zároveň jsem mu říkal, že jsem rád za náš triumf. Však konečně se s pohárem může pomazlit někdo jiný než furt oni,“ směje se.

Když má někdo z hráčů slavný pohár k dispozici, občas se stávají bizarní příběhy. Replika na oslavy toho už zažila mnoho.

„Viděl jsem, že kluci jedli halušky, ovesnou kaši nebo guláš, ale já nevím, co bych si tam dal,“ usmívá se 32letý gólman, který z něj nic nejedl.

„Já mám k poháru ohromný respekt. Podívejte se, to je kus hokejové historie. Jen ho držet je obrovská čest. Přistupuji k tomu, jako bych držel vlastní dítě,“ odpovídá brankář, který v základní části nastoupil do 21 zápasů a v play off zasáhl do sedmi klání.

Po oslavách na něj jeho spoluhráč Erik Johnson práskl, že právě český brankář nejvíce táhl celé oslavy.

„To jsem nečekal,“ reaguje se smíchem Francouz. „Já bych neřekl, že jsem byl nejvíce opilý, ale nejrychleji,“ vysvětluje.

Pak si mohl užít slavnostní jízdu po Coloradu, kde tímto úspěchem žilo celé město.

„Bylo to neuvěřitelné. Když jedete ulicemi v centru a vidíte to množství lidí… Všichni křičeli navíc z plných plic. Byl to skvělý zážitek a byl jsem šťastný, že u toho mohla být rodina. Když jsem viděl záběry z letadla, tak to vypadalo jako jedno velké mraveniště,“ vzpomíná.

Na zmíněných oslavách bylo přes půl milionu fanoušků.

Francouz pak přidal historku se svým tátou, který mu v životě hodně pomáhal a chtěl, aby se jeho syn prosadil.

„Když byl za mnou v sezoně v Coloradu, tak jsme hráli devět domácích zápasů a všechny jsme vyhráli. Jak začalo play off, tak jsem mu říkal, zda nechce dorazit.“

„Máma ho vyslala a říkala: Běž tam a postarej se o to.“

A to se povedlo. Brankář, který se pohyboval také v první lize v Třebíči, Táboru nebo Ústí nad Labem, se nakonec vypracoval přes extraligu a KHL až do NHL a letos slavil nejcennější hokejovou trofej…

Další rok bude bojovat v Coloradu o pozici jedničky. Šanci bude mít, jeho parťák Darcy Kuemper bude působit ve Washingtonu.

Novým kolegou Pavla Francouze bude Alexander Georgiev. „Myslím si, že budeme vyrovnanější dvojice, než jsem byl s Darcym. Ten chytal většinu zápasů, i v play off byl jako jednička. Kdyby se nezranil, možná by to odchytal celý,“ odhaduje.

„Musím pokračovat v tom, co jsem dělal doposud. Uvidíme, teď můžu mít větší šanci,“ říká závěrem.

