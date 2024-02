Nabídky na Walkera? Byli bychom hlupáci, kdybychom si je neposlechli, má jasno Tortorella

Výsledky Philadelphie jsou příjemným překvapením této sezony, a tak se nelze divit, že se organizace nechystá k žádnému výprodeji. V defenzivních řadách ovšem končí smlouvy hned čtyřem hokejistům a zejména Sean Walker by se mohl stát před uzávěrkou přestupů žhavým zbožím. Podle trenéra Johna Tortorelly by pak bylo hloupostí, kdyby si Flyers případné nabídky na Walkera nevyslechli.

Je to trochu paradoxní situace. Flyers vstupovali do sezony s tím, že by rádi dál pokračovali v přestavbě, ale výsledky týmu postupně přinutily tento postoj pozměnit. Philadelphia je totiž ve Východní konferenci na pátém místě a je možná poněkud nečekaně žhavým adeptem na postup do play-off.

Vedení týmu nyní musí zvážit, jak se situací naložit. Samozřejmě by nejraději kádr posílilo, aby zvýšilo šance týmu na úspěch, ale na druhou stranu by generální manažer Daniel Briere nerad narušil probíhající a pomalu finišující přestavbu nějakým neuváženým krokem.

„Od začátku jsme říkali, že chceme vybudovat tým, který se stane uchazečem o Stanley Cup na několik let dopředu. Pohled je stále upřen do budoucnosti,“ řekl s tím, že se nestane bezhlavým nákupčím posil.

Briere ovšem i tak bude mít rozhodně práci. Musí totiž řešit, co udělá s obránci, kterým po sezoně končí smlouva. Hned tři z nich budou nechránění volní hráči (Sean Walker, Nick Seeler a Marc Staal) a zejména o první dva by Philadelphia nerada přišla bez náhrady.

Zbavit se Walkera či Seelera by ovšem bylo jasné oslabení týmu. Je totiž potřeba si uvědomit, že Seeler je nejlépe bránícím hokejistou Flyers s 19 kladnými body v hodnocení účasti na ledě a Sean Walker je pak s bilancí 5+14 druhým nejproduktivnějším bekem týmu.

Logickým vyústěním situace by měla být snaha oba hráče pojistit i na další sezony a pokusit se s nimi uzavřít nové kontrakty.

Podle trenéra Johna Tortorelly by ovšem bylo chybou, kdyby si Philadelphia alespoň nevyslechla případné nabídky třeba právě na Walkera. Tomu končí po sezoně čtyřletá smlouva v hodnotě 2,65 milionu dolarů ročně a prodloužení kontraktu by nemuselo být levnou záležitostí s ohledem na jeho výkony.

„Až dojde na uzávěrku přestupů, budeme naslouchat,“ řekl Tortorella podle Jordana Halla z NBC Sports Philadelphia. „Pokud budeme mít pocit, že je to správná věc pro budoucnost organizace, uděláme to,“ naznačil, že by se klidně mohla upéct výměna, která pošle Walkera o dům dál. Přestože není generálním manažerem, má vcelku jasno, co by pro tým bylo nejlepší.

Navíc faktem zůstává, že by Walker mohl chtít zkusit trh s volnými hráči, navzdory tomu, že se mu u Letců tolik daří. „Kluci, kterým končí smlouvy, se vždycky tak nějak poohlížejí kolem, takže uvidíme, jak to dopadne,“ pokrčil rameny Tortorella. „Nejsme v pozici, kdy chceme Seana Walkera prodat, ale byli bychom hlupáci, kdybychom si ostatní nevyslechli,“ dodal svérázný kouč.

A co na svou situaci říká sám Walker? „To je asi jeden z nejlepších problémů, co můžu mít, ne?“ smál se obránce, který do Philadelphie přišel v rámci výměny před touto sezonou. „Pokud hrajete opravdu dobře, tak vás týmy chtějí. Tak to bývá, když vám končí smlouva a daří se vám, což je teď moje situace. Ale nechám svého agenta, aby se všemi takovými záležitostmi zabýval a sám to budu brát den po dni. Všechno beru s rezervou.“

