Návrat k hokeji po roce a půl. Švédský bek se zkusí rozehrát na farmě Calgary

Když naposledy hrál soutěžní utkání, psal se květen 2022. Tehdy jeho Calgary padlo ve druhém kole play-off s Edmontonem 1:4 na zápasy. Od té doby Oliver Kylington nehrál a staral se o své duševní zdraví, kvůli němuž vynechal jeden a půl sezony. Na začátku ledna 2024 to však vypadá, že je mladý obránce připraven vrátit se do neúprosného kolotoče NHL.

„Je ve Švédsku. Chceme Oliverovi dát prostor, čas a soukromí k tomu, aby se vypořádal s věcmi, kterými si prochází,“ překvapil v listopadu 2022 tehdejší generální manažer Calgary Brad Treliving. Co přesně Kylingtona trápilo, nebylo známé, z vývoje událostí však tehdy v organizaci příliš nadšení nebyli.

Rodák ze Stockholmu měl za sebou fantastickou sezonu. V Calgary rozhodně na růžích ustláno neměl, dokonce se hovořilo o jeho odchodu, ale v ročníku 2021/22 dostal šanci a pookřál. V 73 zápasech zaznamenal parádní bilanci 9+22 s 34 kladnými body v hodnocení účasti na ledě. Bylo i jeho velkou zásluhou, že se Flames tehdy vrátili do play-off.

I proto následný sled událostí nikoho nepotěšil, včetně samotného obránce. Kylington zmeškal kemp před další sezonou a zůstal ve Švédsku. Podle informací bojoval s psychickými problémy a snažil se především starat o vlastní duševní zdraví. Nejen, že vynechal kompletní sezonu 2022/23, ale nebyl připraven ani pro kemp v září 2023.

Nyní to ale vypadá, že se konečně blýská na lepší časy. Poslední dobou Kylington trénoval společně s dalšími zraněnými hráči Calgary a je připraven udělat další významný krok za návratem do NHL.

„Cítím, že se svým duševním zdravím jsem na tom dobře. Jsem připraven udělat další krok vpřed,“ vydal Kylington prohlášení. „Návrat do Calgary bylo správné rozhodnutí. Cítil jsem obrovský závazek vůči vlastníkům Flames, managementu a mým spoluhráčům. Oceňuji jejich podporu a zdroje, které mi byly k dispozici. Děkuji také své rodině, přátelům a fanouškům za povzbuzování. Těším se, až se spolu s týmem dostanu na led a vrátím se do svého každodenního života. Moc mi to chybělo.“

Ve čtvrtek se Kylington připojil k záložnímu týmu Wranglers v AHL, kam byl přesunut, aby se rozehrál. Období tzv. kondičních startů je omezené. Kylington dostane prostor ve třech utkáních, svůj pobyt si pak může prodloužit o další dvě utkání. Očekává se tedy, že by se ještě během ledna mohl vrátit do hlavního týmu. A to je vesměs pozitivní zpráva pro všechny zainteresované strany.

Vrátit se do formy, kterou se pyšnil v sezoně 2021/22, bude pro Kylingtona nesmírně složité. Pro Flames, kteří se nemohou pyšnit zrovna pevnou defenzivou, se však může jednat o výrazné posílení defenzivních řad. Šestadvacetiletý bek rozhodně hokej nezapomněl a zpevnění obrany potřebuje Calgary jako sůl.

