Nedočkavý Bedard uprosil doktory. Pouhý týden po operaci se zapojil do tréninku

Osmnáctiletý Connor Bedard zkrátka bez hokeje nevydrží. Přestože uběhl pouhý týden od jeho operace zlomené čelisti, tak se jednička posledního draftu zapojila do bezkontaktního tréninku. Podle hlavního trenéra Chicaga uprosil doktory, aby ho pustili na led.

Bylo to velké překvapení i pro jeho spoluhráče, když se Bedard v pondělí objevil na tréninku. Vždyť od jeho zranění, při kterém utrpěl zlomeninu čelisti, uběhlo pouze deset dní. A pouhý týden dělil jeho pondělní trénink a operaci, kterou musel s čelistí podstoupit.

„Byl v tělocvičně a pak bruslit. Ani jsem netušil, že dneska půjde na led, ale hrozně se touží vrátit,“ žasl jeho spoluhráč Kevin Korchinski.

Bedard se objevil na ledě ve společnosti Nicka Foligna, který si ve stejném utkání proti New Jersey, v jakém Bedard utrpěl hodně nepříjemnou zlomeninu při střetu s Brendanem Smithem, zlomil prst. Spolu s nimi lehce trénoval také Samuel Savoie, jenž si zlomil stehenní kost už v přípravě.

„Žadonil, aby mohl jít na led, a doktoři ho pustili,“ odhalil trenér Chicaga Luke Richardson. Bedardův trénink nicméně provází přísná opatření. Musí mít celoobličejový kryt, smí jen zvolna bruslit, střílet a trénovat bezkontaktně. Omezení se týkají i střelby na prázdnou branku.

„Nemá dovoleno vůbec střílet z nápřahu, takže se do toho nemůže pořádně opřít,“ upozornil Richardson s tím, že pokud by Bedard porušil některé z nastavených pravidel, okamžitě by mu byl trénink zakázán. „Myslím, že je prostě nedočkavý. Je pro něho dobře, že může být na ledě a trochu se hýbat, jen musí být ze začátku velmi opatrný.“

Přestože se Bedard krátce po vážném zranění už zapojil do tréninku, podle Richardsona to nejspíš nic nemění na době, po kterou bude probíhat rekonvalescence. Doba návratu byla po operaci stanovena na šest až osm týdnů a ani Bedardova nedočkavost na délce absence nic nezmění.

„Moc nerozumím tomu, jak probíhají vyšetření. Pravděpodobně udělají nějaký sken, aby zkontrolovali, jak se kost hojí, tak jako u jiných zlomenin. U tohoto typu zranění se ale nejspíš budou držet stanovené časové osy,“ dodal Richardson.

Bedard, který byl těsně před svým zraněním nominován k utkání hvězd, ve své první sezoně v NHL září a ve 39 zápasech dokázal nastřílet už 15 branek, ke kterým přidal 18 asistencí. I přes své vážné zranění a předpokládanou dlouhodobou absenci je hlavním aspirantem na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka.

Share on Google+