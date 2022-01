Neuvěřitelný zápas mezi Tampou a Vegas, podívají se oba celky do finále?

Kdo dnes zůstal vzhůru přes noc, tak rozhodně nelitoval. Na výběr bylo sice spoustu zápasů, ale nejvíce asi zaujal duel mezi Tampou a Vegas. Tyto celky mají nejvyšší ambice a ve vzájemném zápase to potvrdily. V něm byly na vidění fantastické šance, neuvěřitelné zákroky, nádherné góly a nakonec i dramatické nájezdy. Hrdinou se nakonec stal Mark Stone, který v sedmé sérii nájezdů rozhodl a vystřelil tak svému týmu druhý bod.

"Byl to pro nás ohromně cenný test," pronesl gólman Vegas Robin Lehner. "Těchto bodů si můžeme opravdu vážit. Zápas jsme si sice zkomplikovali, ale nakonec jsme našli cestu k vítězství. A to je hlavní."

S brankářem Golden Knights musíme rozhodně souhlasit. Zpočátku to bylo opravdu jednoznačné. Vegas v první polovině utkání dominovalo, soupeře v první a ve druhé části jasně přestřílelo a do třetí třetiny si odnášelo vedení 2:0. Za to ale vděčilo právě Robinu Lehnerovi, který tasil jeden neuvěřitelný zákrok za druhým.

Zajímavé také je, že o obě branky se postarala čtvrtá formace Vegas, i když z útočných řad už chybí Rytířům pouze Jack Eichel. Na ledě se tak objevovali William Karlsson, Mark Stone nebo Max Pacioretty, ale ani jeden z nich nenašel cestu do sítě. Branky vstřelili Brett Howden a William Carrier, kteří si na své trefy i nahráli.

"Děkovat můžeme především naší čtvrté formaci, která se postarala o obě branky," zdůraznil hostující trenér Peter DeBoer. "Nebýt těchto kluků a defenzivy, odešli bychom s prázdnou. Poznali jsme, proč Tampa poslední dvě sezony ovládla."

Ve třetí části se to však neskutečně otočilo. Tampa tuto periodu střelecky jednoznačně ovládla (17:1) a naprosto po zásluze se dočkala vyrovnání, což znamenalo prodloužení. Švédský brankář však neuvěřitelně dlouho odolával, první střelu pustil až necelých sedm minut před koncem, prosadil se Ross Colton, který zakončoval prakticky do prázdné klece, ale i přesto Lehner na puk málem dosáhl lapačkou.

Při svém druhém inkasovaném gólu měl neskutečnou smůlu. Corey Perry šikovně dostal puk do brankoviště, kde nastal obrovský zmatek. Nikdo z trojice Robin Lehner, Zach Whitecloud a Mattias Janmark neměli tušení, kde se kus gumy nachází. Na to nakonec doplatil švédský útočník, který svému krajanovi poslal puk mezi nohy.

"V prvních dvou třetinách jsme se vůbec netlačili do koncovky, pořád jsme něco vymýšleli," prohodil Colton. "Byli jsme v dobrých možnostech pro střely, místo toho jsme ale ještě hledali přihrávkami spoluhráče. Řekli jsme si, že to musíme změnit, a zafungovalo to."

V samotném prodloužení to už bylo celkem opatrné, avšak nějaké šance na vidění byly. Opět ale úřadovali brankáři, kteří se předháněli v tom, kdo vytáhne lepší zásah. Ani jeden další kotouč za svá záda nepustil a zaznamenali vysokou úspěšnost zákroků. Andrej Vasilevskij měl 92,59 % a Robin Lehner 93,1 %.

"Snažil jsem se ze sebe vydat to nejlepší," usmál se švédský reprezentant. "Zdálo se, že máme duel pevně v rukách, pak ale domácí přidali a dostali nás pod velký tlak. O to víc si vážím toho, že jsme to nakonec zvládli."

V samostatných nájezdech už se ale muselo rozhodnout o tom, kdo si zapíše výhru. Nakonec to byl švédský gólman, i když se k tomu pořádně nadřel. Jelo se totiž sedm sérií, v té poslední rozhodl kapitán Mark Stone, jenž vyvolal neskutečnou vlnu euforie, která v základní části moc často nevidí.

"Narazili jsme na Vegas po delší době a musím uznat, že jsou opravdu dobří," vysekl soupeři poklonu trenér Lightning Jon Cooper. "O nás jsem nepochyboval, že máme velkou sílu, teď ale vím, že Golden Knights jsou na tom dost podobně."

Vegas tak uzavřelo venkovní trip výhrou a ukončilo sérii dvou porážek. V tabulce se tak posunulo na páté místo Západní konference a určitě ještě míří výše. V dohledné době se navíc očekává uzdravení Jacka Eichela, který útočnou sílu Golden Knights znásobí.

"Na hráče jsem hrdý," chválil DeBoer. "Capitals, Hurricanes, Panthers a teď Lightning, to nejsou vůbec snadní soupeři. Ale popasovali jsme se s tím výborně a domů se můžeme vracet sebevědomí."

Tampa naopak padla po dvou výhrách a odstup na první Floridu se zase o něco zvýšil. Skvěle se však vypořádala s absencí Nikity Kučerova, který se nachází na koronavirovém protokolu. V následujícím utkání se San Jose už by ale měl hrát.

Duel těchto dvou týmů v samotném finále Stanley Cupu by tedy mohl nabídnout výbornou podívanou. Oba celky na to ambice mají, ale pořád se může stát hodně věcí, avšak určitě by to byla chutná třešnička na dortu na konci sezony NHL.

