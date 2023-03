Nevyužité příležitosti, či selhání v jednání? Uzávěrka přestupů má několik poražených

Pátek patřil v zámořské NHL uzávěrce přestupů. Poslední den přestupního období byl, oproti předchozím letům, poměrně klidný. Důvodem bylo především to, že už v předchozích dnech a týdnech proběhlo několik skutečně velkých výměn a s největšími jmény se na poslední chvíli nečekalo. Celkově má přestupové období několik poražených týmů, které nedokázaly nejen v předchozích týdnech, ale ani na poslední chvíli před uzávěrkou, uzavřít obchody, ze kterých by dokázaly vytěžit maximum.

Pokud bychom se podívali na vítěze letošních honů za co nejlepšími trejdy, pak bychom určitě museli jmenovat New York Rangers, Boston Bruins, Toronto Maple Leafs (i když tady se jedná o obří hop nebo trop), možná Edmonton Oilers, z prodejců pak jednoznačně Nashville Predators. Přestupové období má ale také řadu poražených. Kteří to konkrétně jsou?

Anaheim Ducks

Tým, který byl postaven do role prodejce, nepředvedl nic zázračného. Zhodnotil sice Dmitrije Kulikova a Johna Klingberga, ale protihodnoty jsou poměrně dost slabé. Vždyť za Kulikova získal z Pittsburghu Brocka McGinna a volbu ve třetím kole draftu 2024. A za Klingberga? To je kapitola sama o sobě...

Ducks podepisovali v létě hvězdného obránce s tím, že buď týmu pomůže k výraznému zlepšení v defenzivě, nebo bude velmi dobře zhodnocen při trade deadline. Ani jedno se ale nepovedlo. Anaheim má nejhorší obranu v lize a Klingberg změnil dres až na poslední chvíli. Vybrala si ho Minnesota a do Anaheimu za něj poslala českého obránce Andreje Šustra (jenž se do Anaheimu vrací na svou třetí štaci u tohoto týmu během kariéry), prospekt Nikitu Nestěrenka a volbu ve čtvrtém kole draftu 2025. A příznivci Kačerů se správně ptají, kde se stala chyba?

Skoro to vypadá, jako kdyby vedení Anaheimu při jednání selhalo a na poslední chvíli sáhlo aspoň po něčem. Vždyť Klingberg je velmi kvalitním obráncem, což prokazoval v letech minulých v Dallasu. Umí střílet, umí tvořit, umí tvrdit hru. Jenže Ducks jej nezhodnotili dostatečně. A tak trochu to připomíná celkový zmar celého týmu z této sezony. Zkrátka - Anaheim měl cenné zboží, které prodal pod cenou. Takhle se budoucnost nebuduje.

Florida Panthers

Florida prožívá prazvláštní sezonu. A jak se zdá, odchod Jonathana Huberdeaua má na tuto organizaci dost neblahý dopad, byť se Matthew Tkachuk, jenž za něj přišel, v sestavě uchytil a předvádí solidní výkony. Jenže celý tým je jen stínem úspěšného výběru z minulé sezony a všichni tak čekali, že se vedení Panterů pokusí kádr posílit, aby se zvýšily šance na postup do play-off.

Jenže Florida, která momentálně ztrácí ve Východní konferenci čtyři body na postupové pozice, zcela mlčela. Nejen, že nenakupovala, ona ani neprodávala. A to nejen před uzávěrkou přestupů, ale ani v předchozích týdnech. Vlastně svou sestavu nezměnila v průběhu celé sezony.

Vedení má nejspíš neskonalou důvěru v současný kádr, který nechtělo posílit ani oslabit. Těžko říct, jestli se jedná o správný tah. Florida jednoznačně posílit potřebovala, nabízel se například James van Riemsdyk, který by mohl Panterům pomoci. Generální manažer Bill Zito ale nejednal. A tento krok může jeho i celý tým na konci základní části hodně mrzet.

Philadelphia Flyers

Když je řeč o Jamesovi van Riemsdykovi, ten nakonec zůstal ve Philadelphii. V týmu, který potřetí v řadě bude chybět v play-off, a v týmu, jenž se právě kvůli tomu, že nedokázal zhodnotit van Riemsdyka, řadí také mezi poražené. Třiatřicetiletý forvard, kterému končí po sezoně smlouva, sice není útočným esem, ale pro mančafty, které cílí na úspěch, mohl být zajímavou akvizicí.

To by však vedení Flyers nesmělo při jednání s případnými zájemci selhat. Zdá se až neuvěřitelné, že mu Chuck Fletcher nedokázal najít místo. Zájemci přitom podle všeho byli.

Zámořští experti se shodují na tom, že tři tahy, které za poslední týden Fletcher udělal, nemají a nebudou mít v budoucnu velký význam. A právě o budoucnost jde. I kdyby van Riemsdyka vyměnil za nějakou volbu v draftu nebo šikovného prospekta, bylo by to lepší než nic. A právě to nic Philadelphia nyní má.

Pittsburgh Penguins

Generální manažer Ron Hextall se naopak výměn oproti Billovi Zitovi nebo Chuckovi Fletcherovi nebál. Otázkou však je, jestli obchody byly skutečně dobře zvolené. Penguins momentálně bojují o play-off, mají na smečku vlků za sebou náskok pěti bodů a opírají se hlavně o své stálé opory. Je zřejmé, že dříve nebo později bude muset přijít přestavba, kádr totiž nezadržitelně stárne. Na tu ale není ještě v tuto chvíli čas, důležitý je úspěch v této sezoně.

Příchody do organizace ovšem nejsou podle všeho takové, které by měly Pittsburghu úspěch zajistit. Hextall sice chtěl svou sestavu posílit, jenže přivedl dva veterány, kteří mají to nejlepší za sebou (obránce Dmitrije Kulikova a útočníka Nicka Bonina), nepříliš kvalitní prospekt (alespoň s volbou ve třetím kole draftu 2024) a Mikaela Granlunda.

Což o to, Granlund může být zajímavou posilou do bojů o play-off a případně i do bojů v play-off. Problémem tohoto tahu je, že Fin na jedné straně má k ideální formě daleko, a na straně druhé má smlouvu ještě na dva roky v hodnotě 5 milionů ročně. To je výrazné zatížení platového rozpočtu, obzvlášť s ohledem na to, že je potřeba myslet i na budoucnost. V létě bude chtít Pittsburgh přivést kvalitní posily, které nebudou zadarmo a každý dolar se hodí.

Pokud se ale tah s Granlundem ukáže jako správný, ze zdánlivě poraženého může být nakonec i vítěz...

